Direttivo Lega Pro: chiesta la chiusura del campionato, ma con le promozioni. Questa la formula

“Emergono altri dettagli circa la proposta che dovrebbe essere perfezionata il 4 maggio dall’Assemblea dei club di Lega Pro e che verrà indirizzata alla FIGC. In particolare, in merito alle promozioni in Serie B, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, in caso di sospensione definitiva del torneo, l’idea prevederebbe che salgano di categoria quattro squadre. Ovviamente le tre attualmente prime nei rispettivi gironi – Monza, Vicenza e Reggina – più una quarta squadra che dovrebbe essere selezionata tramite sorteggio. Da capire però quest’ultimo meccanismo, ovvero se verrà preso in considerazione solo un numero ristretto di squadre o tutte quelle in zona playoff”.