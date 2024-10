Disabili a Reggio, Marra (M.A.P.): “Una vergogna il mancato pagamento dell’Asp”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del dott. Pietro Marra, Presidente del Movimento Autonomo Popolare. Di seguito il testo integrale:

“Mi unisco all’appello della Presidente di Aisla Calabria Francesca Genovese per evidenziare ancora di più le problematiche dei ritardi nei pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale; da come apprendo sono nove mesi che circa 200 disabili non ricevono l’assegno mensile di circa 600 euro per poter sostenere le spese necessarie.

Tra questi ci sono i malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) che non possono muoversi, alimentarsi e respirare autonomamente quindi richiedono un’assistenza domiciliare h24 e per chi non può permettersi operatori privati a pagamento non rimane che la “disperazione”.