Discarica Melicuccà, Versace: ‘MetroCity non ha alcuna competenza sul settore rifiuti’

Tema rifiuti e vicenda della discarica di Melicuccà al centro della commissione Ambiente presieduta da Giuseppe Nocera. L’ultima sentenza del Tar, dello scorso 7 giugno, l’ultima puntata di una telenovela che va avanti da tempo.

Come già riportato su queste pagine, dal giorno seguente alla sentenza del Tar una serie di incontri e dialoghi ha fatto da sfondo alla vicenda che ha causato frizioni e scintille tra il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace e il sindaco di Palmi (oltre che consigliere metropolitano di maggioranza) Giuseppe Ranuccio.

La posizione di Ranuccio crea malumori nella maggioranza, con il sindaco da Palmi da sempre in prima linea contro la discarica di Melicuccà e quindi paradossalmente ‘avversario politico’ di Versace, oltre che di sè stesso in veste di consigliere metropolitano di maggioranza.

Al di là delle contrapposizioni politiche e frizioni interne alla maggioranza, durante la seduta di commissione odierna il sindaco f.f. Versace ha ribadito e ricordato come la Città Metropolitana non abbia più competenze specifiche sul settore rifiuti.

“La sentenza del Tar non parla mai dell’ordinanza del sindaco metropolitano ma dei presupposti alla base dell’ordinanza. Il Tar non dice che la mia ordinanza non era corretta nel merito, ma la mia ordinanza cade perchè cadono i sei atti precedenti della Regione.

Altro punto importante è il posizionamento dell’ecoballe presso la discarica di Melicuccà, ma di fatto la Città Metropolitana è stata spogliata di ogni ruolo, come da legge regionale non ha più alcuna competenza, tanto è vero che per fare ordinanza ho avuto delega dalla Regione Calabria, con cui mi sono relazionato in quella fase e valutato positivamente la possibilità di aprire il sito di Melicuccà”, le parole di Versace.