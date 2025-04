Sinopoli, frane sulla strada provinciale. Forgione: ‘Serve un intervento urgente della Metro City’

“Nonostante le ripetute e tempestive richieste inoltrate dal Sindaco fin dall’inizio dell’emergenza alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad oggi non si è registrato alcun riscontro, né formale né operativo”.

A scriverlo, in una nota stampa il presidente del consiglio comunale di Sinopoli, Domenico Forgione.

Frane e pericolo per la sicurezza dei cittadini

“L’Amministrazione Comunale aveva segnalato con urgenza la necessità di un intervento immediato sulla Strada Provinciale (Sinopoli – Sinopoli Inferiore), arteria stradale di competenza provinciale, interessata da due frane che continuano a compromettere la sicurezza dei cittadini.

Silenzio istituzionale e responsabilità

Il perdurante silenzio da parte degli enti preposti risulta non solo inaccettabile, ma anche estremamente preoccupante, soprattutto in considerazione della natura critica e del rischio concreto connesso alla situazione in atto. Il Comune, non può e non deve sostituirsi alle competenze e responsabilità proprie degli enti sovracomunali in materia di difesa del suolo.

Incontro con il Prefetto e ulteriori comunicazioni

Si evidenzia inoltre che, nel corso di un incontro tenutosi con S.E. il Prefetto e il Sindaco, è stata rappresentata la gravità del dissesto in atto e la necessità di un intervento urgente da parte della Città Metropolitana. Tale incontro ha confermato l’attenzione istituzionale sul problema e ha rafforzato l’appello a un’azione tempestiva e risolutiva.

Inoltre nella giornata di ieri, tutti gli atti, compresa la nota dei cittadini di Sinopoli Inferiore, sono stati trasmessi a S.E. il Prefetto per prendere le dovute decisioni.

Appello alla Città Metropolitana

Si rinnova, con forza e determinazione, la richiesta alla Città Metropolitana affinché si attivi con urgenza, adottando misure concrete e immediate. È necessario dare priorità assoluta alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia del territorio”.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Sinopoli,

Domenico Forgione