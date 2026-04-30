Reggio, ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’: tutto pronto per la quinta edizione – FOTO



Signore e Signori, lucidate gli stivali, stirate il vostro abito migliore e preparatevi a dare gas alla solidarietà.

Domenica 17 maggio, le strade di Reggio Calabria torneranno a vibrare per la quinta edizione reggina del The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), l’evento motociclistico globale che fonde lo stile classico con la nobile causa della salute maschile.

Un Fenomeno Mondiale, un Orgoglio Reggino

Il DGR non è una semplice sfilata di moto. È un movimento che unisce decine di migliaia di persone in tutto il mondo, nella stessa data, per combattere il tumore alla prostata e sostenere la salute mentale maschile. I dati sono una chiamata alle armi: ogni 30 secondi, un uomo perde la vita a causa di queste problematiche.

A Reggio Calabria, questa sfida è stata raccolta con un entusiasmo che ha superato ogni confine. In cinque anni, siamo diventati un punto di riferimento internazionale, capace di attrarre oltre 400 equipaggi e 650 partecipanti provenienti non solo dall’Italia, ma dall’ Inghilterra, Malta, Germania, Francia, Austria, Svizzera. Grazie alla generosità dei nostri Gentleman, abbiamo già raccolto a Reggio Calabria, in questi cinque anni, tramite il portale mondiale del DGR, oltre 14.000 euro, devoluti direttamente alla fondazione Movember.

“Il nostro obiettivo è trasformare la bellezza del nostro territorio nel palcoscenico della generosità,” dichiara Fabio Bensaja, Official Host del DGR e coordinatore del Team di Gentlemen locali. “Tutto ciò che facciamo nasce dalla passione e dal supporto di aziende del territorio che credono in quel che facciamo. Non usufruiamo di alcun fondo pubblico: la nostra forza è l’integrità e il desiderio di fare la differenza”.

Il Percorso: Un Viaggio tra Storia e Bellezza

L’edizione 2026 partirà dal cuore pulsante di Reggio Calabria, toccando i simboli iconici della nostra città: dal Castello Aragonese al Duomo, fino allo splendore del Lungomare. La marcia proseguirà poi lungo la costa, offrendo scorci mozzafiato, per concludersi nella magnifica cornice di Scilla, nella splendida Piazza San Rocco, grazie al patrocinio gratuito del Comune di Scilla, da sempre sensibile e ospitale verso questa causa.

Eleganza e Rigore: Il Codice del Gentleman

Partecipare al DGR significa abbracciare un’estetica d’altri tempi. Il dress code è tassativo: abiti eleganti, gilet, cravatte o papillon. Non saranno ammessi jeans strappati, tute da ginnastica o patch di gruppi motociclistici. In questo giorno, siamo tutti uniti sotto un’unica insegna: quella dell’eleganza indistinguibile.

La sicurezza è la nostra priorità. Data la partecipazione di numerosi equipaggi, inclusi passeggeri bambini, il comportamento stradale sarà regolamentato da norme ferree. Chi non si atterrà alle indicazioni del team verrà immediatamente allontanato dal gruppo: un vero Gentleman sa che il rispetto per gli altri è la prima forma di stile.

Come Partecipare e Donare

L’iscrizione e la donazione avvengono esclusivamente sul sito ufficiale e nessuna somma gravita a livello locale: ? gentlemansride.com/reggio-calabria

Ogni iscritto riceverà una pagina personale per promuovere la propria partecipazione e coinvolgere amici e parenti nella raccolta fondi. Le aziende locali, che ringraziamo sentitamente, omaggeranno i donatori più generosi ed eccentrici con premi esclusivi, a testimonianza di una comunità che sa fare squadra.

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