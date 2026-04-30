Legalità e pari opportunità, a Reggio il progetto ‘Il coraggio del bene’ – FOTO

Il Progetto sulla legalità “Il coraggio del bene”, promosso dalla Regione Calabria, prosegue il proprio iter formativo presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria coinvolgendo gli studenti e la comunità educante in una riflessione profonda sul tema delle pari opportunità, pilastro imprescindibile della convivenza civile.

L’incontro con l’Avv. Giovanna Cusumano

Il 27 aprile abbiamo avuto il piacere di ospitare l’Avv. Giovanna Cusumano, la quale, con professionalità e chiarezza espositiva, ha incentrato l’incontro sull’uguaglianza dei diritti a partire dall’analisi dell’articolo 3 della Costituzione e dei successivi precetti che garantiscono la parità, anche in ambito retributivo.

Proprio per dare effettiva attuazione a tali principi, la relatrice ha evidenziato la necessità storica di rivedere l’intero impianto normativo precedentemente in vigore, tracciando il percorso giuridico e sociale attraverso il quale la donna ha acquisito, nel tempo, la piena titolarità dei propri diritti.

Legalità e scelte consapevoli

Grazie a un approccio capace di rendere accessibile un argomento così complesso anche agli alunni della scuola primaria, l’Avv. Cusumano ha permesso loro di comprendere come la legalità si traduca concretamente nella libertà di operare scelte consapevoli e autonome all’interno della cornice dei valori costituzionali.

Gli studenti sono intervenuti con interesse nel dibattito, riportando esperienze dirette legate al vissuto lavorativo dei propri genitori e, al contempo, ponendo quesiti importanti sulle prospettive professionali del loro domani.

La vivacità di questo confronto ha confermato l’urgenza di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza del dettato costituzionale quale fondamento dell’agire civile, necessario per orientarsi nelle dinamiche della società contemporanea.

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A conclusione di questo significativo incontro, resta forte il messaggio sull’importanza della legalità come scelta quotidiana e concreta. A breve è previsto un nuovo appuntamento, sempre dedicato alla legalità e al coraggio di scegliere il bene come fondamento di una cittadinanza responsabile.