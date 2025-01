Reggio, piazza De Nava disco a cielo aperto. Falcomatà: ‘Tributo alla storia musicale della città’

“Un grazie ai deejay reggini per aver dato la propria disponibilità per questa serata, che è stata un tributo alla storia musicale della città. In una location bellissima come la nuova piazza De Nava, che ora dimostra tutto il suo potenziale per ospitare eventi culturali e musicali che saranno riproposti anche per la prossima primavera e per l’estate.

Perchè la musica è arte, è calore, è allegria, è condivisione, è amicizia, è solidarietà”.