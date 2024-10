Dl Ponte, Ronzulli (FI): ‘Dedichiamo voto a Berlusconi, opera frutto di sua visione’

“Chiunque voglia riuscire in un’impresa deve essere disposto ad avere visione e coraggio, senza farsi condizionare dai tentativi andati a vuoto a causa di chi non sa guardare più lontano della punta delle sue scarpe. Negli ultimi anni in Italia sono stati più numerosi gli uomini che hanno innalzato muri di quelli che hanno costruito ponti. Ma noi quel Ponte sullo Stretto di Messina lo faremo”.