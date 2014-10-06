Domenica 19 l’inaugurazione del nuovo anno sociale dell’associazione ‘Le Muse’. In programma oltre 40 manifestazioni.
Domenica 19 ottobre al Cortile delle Muse il Premio Muse 2015 e una mostra: il programma annuale conta oltre quaranta manifestazioni
06 Ottobre 2014 - 20:39 | di Redazione
Fervono i preparativi per l’inaugurazione del nuovo Anno Sociale 2014/2015 del sodalizio “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria.
Domenica 19 ottobre infatti alle ore 18,30 il Cortile delle Muse di via San Giuseppe 19 sarà scenario del Premio Muse 2015 e di una importante mostra dall’alto valore storico artistico.
Il presidente Muse prof. Giuseppe Livoti ricorda come quest’anno “Le Muse” cercheranno in tutte le manifestazioni “…il libero pensiero”.Il programma annuale comprenderà ben 45 manifestazioni che da ottobre accompagneranno fino a giugno le domeniche e non solo, dei soci delle Muse e dei nostri simpatizzanti.
Intanto nell’attesa di sapere quale sarà il personaggio del panorama nazionale che verrà premiato domenica 19 ottobre, Livoti fa un appello agli aspiranti candidati a sindaco della città di Reggio Calabria. Contattandoci alla email lemusereggio@tiscali.it o al 338/5969181, saranno invitati a dare il saluto inaugurale al nuovo Anno Sociale.
Com’è nostra tradizione ogni manifestazione di apertura delle attività è stata sempre affidata al saluto di un rappresentante del mondo politico, istituzionale.
Quest’anno daremo un paio di minuti a coloro i quali ci contatteranno, “solo ai canditati a sindaco”, ognuno avrà uguali minuti per portare il suo saluto o proposta.
Sarà così un modo per conoscere, confrontarsi e avvicinare il probabile primo cittadino delle Reggio che verrà all’associazionismo, alle associazioni libere, agorà del libero pensiero.
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