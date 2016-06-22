Domenica 26 le premiazioni dei campionati ASC

Domenica 26 Giugno c.a. alle ore 18.00 presso la Città dei Bambini (sponsor ufficiale dei Campionati ASC piccole pesti) si svolgeranno le premiazioni dei campionati giovanili ASC, verranno premiate tutte le società partecipanti (80 squadre) ai 10 campionati disputati nella stagione sportiva 2015/2016, oltre alle società che si sono classificate ai primi posti durante l’anno è doveroso da parte del comitato provinciale ASC Reggio Calabria citare chi ha disputato una stagione comunque fantastica sviluppando i valori essenziali che contraddistinguono l’ASC, quali l’aggregazione, il fair play e il rispetto delle regole, quindi un ringraziamento particolare va anche a : ASD ASTER, ASD CAMPESE, ASD PRO LUDIS, REGGINA CALCIO, ASD VILLESE, ASD YOUNG BOYS PALMI, ASD PADRE CATANOSO, ASD BORGO GRECANICO,ASD GALLICO CATONA, ASD MEDITERRANEO.

Piccoli angeli:

1 nel girone Calcistica Spinella, capocannoniere – Vadalà Giulia calcistica spinella. – 1 play off Mirabella, – 2 Circolo Crucitti.

Primi calci 2007/2008:

1 nel girone jonico Pellarese, capocannoniere Caruso Davide pellarese. 1 nel girone tirrenico Mirabella gold, capocannoniere Maisano Bruno aster.

1 play off Pro Bagnara, 2 Pellarese.

Primi calci 2008:

1 nel girone Reggio 2000, capocannoniere Iannì Lorenzo mirabella.

1 play off Pol. Giare, 2 Reggio 2000.

Pulcini:

1 nel girone jonico Mirabella gold, capocannoniere Malara Riccardo mirabella gold. 1 nel girone tirrenico Bernardino Cordova bianchi, capocannoniere Villari Vincenzo pro bagnara.

Finale da disputare Bernardino Cordova bianchi – Pro Bagnara.

Esordienti a 9:

1 nel girone Bernardino Cordova bianchi,capocannoniere David Pio Martini.

1 play off Centro Reggio junior, 2 Bernardino Cordova bianchi.

Esordienti a 5:

1 nel girone Bernardino Cordova bianchi, capocannoniere Giuseppe Artuso.

1 play off Mirabella, 2 Bernardino Cordova bianchi

Il comitato ASC Reggio Calabria ed il settore Calcio ASC hanno gia messo in moto la macchina organizzativa per il prossimo anno garantendo la stessa professionalità ed importanti novità, selezionando tramite un invito le società che potranno partecipare ai campionati ASC Piccole Pesti assicurando cosi un livello calcistico e organizzativo d’elite.