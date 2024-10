‘Domenica al Museo’, un successo a Reggio Calabria

Sono stati 2.402 ieri i visitatori al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in occasione della prima domenica di novembre ad ingresso gratuito.

Anche per questo mese, infatti, si è rinnovata l’iniziativa che ha consentito a tanti di recarsi alla “casa dei Bronzi” decretando l’ennesimo successo della #domenicalmuseo, promozione introdotta nel 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Un risultato sempre importante per la struttura espositiva reggina dove sono in presenti anche altri reperti come la Testa del Filosofo, il Kouros, la Testa di Basilea e pregevoli collezioni di monete romane e greche.

Anche ieri sin dalle prime ore del mattino, è stata registrata una grande affluenza di visitatori a Reggio come negli musei e nei parchi archeologici statali e musei civici che aderiscono alla promozione

fonte: ansa.it