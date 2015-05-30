Domenica la presentazione del libro “Il paradigma ecologico. Dal Dio matematico alla spiritualità della terra”

Si svolgerà domenica 31 maggio alle ore 18:00, presso la suggestiva sala convegni del castello di Montalbano Elicona (Me), in occasione dell’appuntamento nazionale “Il Maggio dei Libri. Leggere fa crescere 2015”, la presentazione del libro di Giuseppe Pisciuneri “Il paradigma ecologico. Dal Dio matematico alla spiritualità della terra” (Disoblio Edizioni).

Al dibattito, moderato da Maria Francesca Fassari (Redattrice), interverranno: Filippo Taranto (Sindaco di Montalbano Elicona), Giuseppe Giordano (Docente di Filosofia della scienza all’Università degli studi di Messina), Francesco Tigani (Ricercatore Universitario), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’autore.

Il libro: dalla crisi ecologica a una nuova visione

Partendo da una attenta lettura dei dati sull’inquinamento, l’Autore arriva alla conclusione che la crisi ecologica non rappresenta solo la manifestazione concreta di una Crisi di Natura che, di certo, necessita in maniera prioritaria di un’azione di tutela ambientale, ma anche, se non soprattutto, l’espressione di una profonda Crisi di Cultura che impone un “punto di svolta” paradigmatico in favore di una nuova visione del mondo ecologica.

Prendendo in considerazione le opere dei più grandi pionieri di questa nuova visione del mondo ecologica (da Rachel Carson a Fritjof Capra, da Edgar Morin a James Lovelock, da Arnae Naess a Ilya Prigogine e tanti altri) “Il paradigma ecologico” si propone, da una parte, di mettere in luce i limiti ecologici dell’attuale paradigma meccanicista, riduzionista e antropocentrico che ha influenzato per secoli la scienza, l’economia, la filosofia, la cultura occidentale nel senso più generale del termine; dall’altra, di mostrare come, a partire dagli sviluppi della meccanica quantistica e del pensiero sistemico, si possa costruire una valida alternativa culturale, scientifica e filosofica più in armonia con la natura.

L’autore Giuseppe Pisciuneri

GIUSEPPE PISCIUNERI (Messina, 21 Giugno 1982) è ecologista, insegnante di yoga e meditazione, counselor a indirizzo immaginale, ricercatore indipendente. Ha studiato Filosofia presso l’Università degli studi di Messina conseguendo una laurea triennale, una laurea specialistica e un dottorato di ricerca. Vive a Montalbano Elicona, uno splendido paesino medievale della provincia di Messina.

La presentazione sarà intervallata dalla lettura di passi scelti del libro a cura di Alice Pantano, accompagnata dalle melodie al pianoforte di Francesca Bisbano.

Seguirà un rinfresco.