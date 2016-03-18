Domenica la presentazione del romanzo ‘Viola’ di Filomena Drago

“Viola” è la storia di una donna che trascorre la propria vita tormentandosi nella continua ricerca della madre perduta, riuscendo solo con grandi difficoltà e molto tardi a rielaborare l’abbandono che, di fatto, non supererà mai.

La storia che la stessa protagonista racconta è molto dura, narrando di sé, tra realtà e fantasia, avvalendosi di metafore, fiabe e disegni. Trascina così il lettore nel suo vissuto e, quando il racconto diventa troppo drammatico, lo alleggerisce inoltrandosi nella narrazione fantastica. Quattro brevi fiabe, per lettori di tutte le età, sono inserite nel racconto.

“Viola” è il romanzo d’esordio di Filomena Drago (Calabria Letteraria Editrice-Rubettino) e sarà presentato domenica 20 marzo, alle 17.30, nelle sale dell’Hotel President, a Siderno (RC). L’Autrice racconterà la storia di Viola, Manuela Cricelli darà voce alla protagonista.

Nata a Messina, Filomena Drago ha vissuto infanzia e adolescenza a Martone, paesino dell’entroterra jonico della Calabria. Ha seguito gli studi classici e ama da sempre le scienze umane, la lettura e la floricultura. Psicoterapeuta attenta e appassionata lavora da quasi quarant’anni in attività di prevenzione e cura con le famiglie, gli adolescenti, i bambini e le persone violate.