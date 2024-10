Domenica a Reggio: il largomare e quel senso di ‘normalità’ ritrovata – FOTO

La terza domenica di maggio a Reggio Calabria sembra avere proprio il sapore della ‘normalità‘. Una bellissima giornata, quasi estiva, con il sole a far da accompagnatore ai tantissimi reggini che, questa mattina, hanno scelto di godere appieno del largormare.

L’iniziativa proposta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, per la seconda settimana consecutiva, ha riscosso il consenso dei cittadini. Intere famiglie hanno goduto della bellezza della nostra città grazie alla chiusura del traffico. L’obiettivo principale resta sempre però la sicurezza e, infatti, tantissimi sono stati i controlli, soprattutto per quanto riguarda la circolazione delle bici.

Ricordiamo che il ‘passeggio’ per i ciclisti non è consentito sul km più bello d’Italia, dedicato esclusivamente ai pedoni. Per i cittadini su due ruote sarà possibile utilizzare la pista ciclabile in via marina bassa o la strada solitamente percorsa dalle auto durante la settimana.

In questa domenica, Polizia locale, di Stato, Guardia di Finanza, le forze dell’ordine reggine hanno svolto il loro compito ricordando ai reggini quanto il rispetto delle regole sia ancora fondamentale. I numeri che emergono dai bollettini ci parlano di una Regione ‘quasi sicura’, ma il rischio di una ricaduta è sempre dietro l’angolo.