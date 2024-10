Reggio, torna il ‘Largomare’. Falcomatà: ‘Liberiamo gli spazi, ma facciamo attenzione’

Il sindaco della città di Reggio Calabria annuncia, con un post su Instagram, il rinnovo dell’iniziativa che ha riscosso il consenso degli abitanti: il largomare.

“Da oggi pomeriggio, fino a domenica sera, una parte del Lungomare sarà chiusa al traffico, liberando spazi per pedoni e ciclisti. Un modo per consentire a tutti di passeggiare, correre o pedalare in sicurezza, sul chilometro più bello d’Italia, mantenendo le giuste distanze”.