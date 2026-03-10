Domotek, trionfo in Coppa Italia. De Santis esplode: ‘Siamo fratelli, non solo compagni’

L’urlo di gioia echeggia ancora nel palazzetto di Belluno, ma il cuore del successo batte forte a Reggio Calabria. La Domotek Volley ha scolpito il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia Del Monte di Serie A3 con una vittoria che sa di leggenda, costruita sul carattere, sulla rimonta e su un gruppo che, come racconta il suo libero Saverio De Santis, è molto più di una semplice squadra.

“Incredibile, incredibile”. Con queste parole, cariche di emozione, Saverio De Santis ha aperto il suo cuore ai microfoni subito dopo il trionfo. Una doppia esclamazione che racchiude la portata dell’impresa: la vittoria in rimonta, conquistata di fronte a un pubblico caloroso che ha tinto di amaranto il Palasport veneto.

“Vinco con la squadra, vinciamo tutti insieme” – prosegue il libero reggino, pilastro della formazione amaranto di Mister Polimeni. “Siamo tanti calabresi e volevamo dare questo successo. Tutti i ragazzi che sono venuti si sono immedesimati in questa realtà”. Un amalgama perfetto tra il talento locale e la capacità di chi arriva da fuori di assorbire la passione e la determinazione che contraddistinguono questa terra.

Il segreto di questo gruppo fenomenale, però, risiede in un legame che va oltre il campo. “Non siamo una squadra, siamo tanti fratelli che giocano sempre insieme. Questa è una cosa bellissima e l’abbiamo dimostrato. L’abbiamo dimostrato non mollando mai”. Una fratellanza che si è vista nei momenti cruciali della finale, quando la rimonta sembrava impossibile e invece è diventata realtà.

Un successo che inevitabilmente proietta la Domotek verso il rush finale del campionato con rinnovata consapevolezza. “Una vittoria che sposta le attenzioni al finale di campionato importante”, ammette il libero. Ma il carattere di Saverio De Santis non si siede sugli allori.

“Sì, io martedì torno in palestra. Perché domenica abbiamo un’altra battaglia, abbiamo un obiettivo. Si torna a lavorare perché la stagione è ancora lunga, abbiamo tanto da regalare a questa maglia, a questa città”.