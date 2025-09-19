Domotek, Crucitti: ‘Affronteremo il campionato con un marcia in più’

Una conferma di spessore e passione. Si è distinto per professionalità, entusiasmo che stona tantissimo con la sua gioventù ma è diventata un’arma incredibile per la buona riuscita dei progetti del team allenato da Antonio Polimeni.

Parliamo di Mirko Crucitti, confermato Team Manager del club amaranto.

L’entusiasmo non manca alla Domotek Volley alla vigilia del nuovo campionato di Serie A3. Il team manager Mirko Crucitti delinea un quadro di grande ottimismo dopo la chiusura eccezionale della passata stagione.

“Ripartiamo con lo stesso spirito dell’anno scorso, ma con un grado di preparazione superiore – esordisce Crucitti – Questa sarà la nostra seconda stagione in A3 e non siamo più la neopromossa. Affronteremo il campionato con un marcia in più“.

L’atmosfera in casa Domotek appare decisamente positiva. “Durante la recente cena sociale con tutte le squadre della società, dalla Serie A3 alla C femminile, ho respirato un’aria magnifica. I ragazzi sono determinati, stanno già facendo gruppo e la società crede fortemente in questo progetto. Tutti i presupposti ci sono per un’altra annata spettacolare“.

Il campionato si presenterà con alcune novità: “Avremo un girone con una squadra in meno, quindi una regular season più corta. L’esordio casalingo è fissato per il 2 novembre, faremo attendere un po’ i tifosi ma promettiamo spettacolo. Anche la formula dei play-off subirà modifiche, con un sistema che premierà maggiormente le prime classificate“.

Crucitti sottolinea inoltre la crescita costante del campionato: “La Serie A3 sta migliorando anno dopo anno, sia a livello di pubblico che di qualità tecnica. Noi ci siamo attrezzati al meglio: insieme alla dirigenza e alla proprietà abbiamo costruito una squadra bilanciata che unisce l’esperienza di giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale all’energia e alla voglia di emergere dei giovani“.