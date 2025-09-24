Domotek, De Santis: ‘Il livello si è alzato, ci faremo trovare pronti’

Archiviato il primo test pre-stagionale contro la Pallavolo Crotone al Palacalafiore, la Domotek Volley Reggio Calabria si prepara alla prossima trasferta. I riflettori si sposteranno infatti sul Torneo Cois in Sardegna, in programma il prossimo week-end. In attesa della partenza, abbiamo raccolto le impressioni del libero Saverio De Santis.

Saverio, che volti hai visto questa sera sul campo del PalaCalafiore?

“Eh, ho visto vecchi compagni con cui abbiamo trascorso dei bellissimi momenti l’anno scorso, vecchie amicizie. E tanti, tanti giovani in cui ho visto tanta voglia di cominciare, di fare bene questa stagione”.

Quanto ti è mancato, in questi mesi, il campo del PalaCalafiore?

“In effetti sono passati 4 mesi e mezzo e mi manca tantissimo, soprattutto la mia carissima “spara-palloni”. Non vedo l’ora di tornare sul parquet per scendere in campo in campionato, di dare di nuovo tutto in campo”.

Sei sempre molto preparato su avversari e calendario. Cosa ti aspetti da questo girone?

“Penso che il livello si sia alzato. Tutte le squadre sono ben attrezzate e sicuramente verranno tutti qui a Reggio Calabria per fare risultato. Noi ci faremo trovare pronti: allenamento dopo allenamento, diventeremo sempre più squadra e faremo un bel campionato, ne sono certo”.

L’attenzione della squadra è già rivolta alla Sardegna. Gli amaranto giocheranno il Torneo Cois, scendendo in campo il 27 settembre per la semifinale contro la compagine di A3 del Sarroch (ad aprire la due giorni, il match tra Cus Cagliari e Mantova). Un altro tassello per costruire, partita dopo partita, la squadra che affronterà la prossima, impegnativa, stagione.