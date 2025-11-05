Domotek, De Santis: ‘Peccato per il risultato. C’era veramente tanta gente’

Una sala stampa carica di emozioni contrastanti ha fatto da cornice alle parole di Saverio De Santis, il libero della Domotek Volley, dopo la sfida persa 2-3 contro la sua ex squadra, il Castellana Grotte, al PalaCalafiore.

Con la serata ancora vivida negli occhi, De Santis non ha usato mezzi termini per descrivere la partita, un vero e proprio combattimento.

“Che gara è stata? Che gara hai vissuto?”

“È stata una gara combattuta, hanno giocato veramente bene”, esordisce De Santis, dando subito atto del valore dell’avversario. “Complimenti al Castellana, al mister Barbone, giocano veramente una grande pallavolo con tanti giovani forti. Ci hanno dato filo da torcere e hanno vinto meritatamente. Noi abbiamo dato il massimo come sempre, però visto il risultato dobbiamo lavorare di più, ritornare in palestra e dare ancora di più per, diciamo, poi in partita migliorare sempre giorno per giorno”.

Lo scenario? “Ovviamente Reggio Calabria ha risposto, era quello che ci aspettavamo, c’è veramente tanta tanta gente. Sì, è un peccato per il risultato, però penso che abbiamo fatto vedere una grande pallavolo noi e loro, abbiamo fatto un grande spettacolo”.

Ma cosa, concretamente, ha segnato la svolta a favore del Castellana? Per De Santis il punto è chiaro: il fondamentale del servizio e l’efficacia in attacco degli avversari.

“Sì, loro hanno battuto, sono venuti qua, hanno fatto la loro partita, hanno battuto forte, hanno toccato, hanno tirato tanti palloni sulle mani alte del muro, hanno battuto veramente veramente bene e complimenti di nuovo”.

La sconfitta, però, non è un punto di arrivo, ma un’occasione di ripartenza. L’atteggiamento della squadra è già orientato all’analisi e al miglioramento.

“Cercheremo di analizzare ora cosa è andato, cosa non è andato, perché il prossimo, la prossima partita, dobbiamo fare un risultato diverso. Noi promettiamo che sin da subito torneremo in palestra con più voglia di prima di lavorare e di cercare di migliorare questi risultati”.