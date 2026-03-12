La favola Domotek incanta l’intera penisola. Il Dg Martino: ‘Abbiamo riportato il sud sul trono’

"Siamo al terzo anno di vita e abbiamo già costruito qualcosa di fantastico"

Non è solo una Coppa. È un simbolo, una rivincita, un sogno cucito addosso a un gruppo di ragazzi che ha riscritto la storia. La Domotek Volley Reggio Calabria è sul tetto d’Italia. La squadra amaranto ha conquistato la Coppa Italia di Serie A3, battendo in una finale mozzafiato la corazzata Conad Reggio Emilia, e regalando alla città un trionfo che ha dell’incredibile.

A parlare, è un uomo che quel sogno lo ha coltivato dal primo giorno: il Direttore Generale Marco Tullio Martino. La sua voce, carica di emozione e orgoglio, ripercorre le tappe di una cavalcata trionfale che profuma di leggenda.

“Noi dal primo giorno abbiamo sognato un po’ tutto questo. È chiaro che poi metterlo in pratica ti fa capire quanto sia stato lungo il percorso, anche se in tempi relativamente brevi. Siamo al terzo anno di vita e abbiamo già costruito qualcosa di fantastico“.

Tre anni per passare dall’esordio tra nel campionato di B alla gloria nazionale. Un’ascesa vertiginosa costruita su fondamenta solide: la passione e la fame di un gruppo di ragazzi. “Tutto questo è solo grazie ad un gruppo fantastico che ieri ha gettato il cuore oltre l’ostacolo“, sottolinea Martino con fierezza. “Vi posso assicurare che sul 2-0 avevano ancora quella voglia di dimostrare quanta fame avesse Reggio Calabria di portare a casa questo risultato“.

Una finale giocata lontano dalle mura amiche del PalaCalafiore, un dispiacere trasformato in carburante emotivo. “Giocare lontano da casa ci è dispiaciuto per non aver ospitato questa cornice meravigliosa nella nostra città, ma dall’altro ha smosso ancora di più quella voglia di regalare, anche a distanza, ad una città che ci seguiva, una spinta che sentivamo forte. Volevamo che in Italia si parlasse di questi ragazzi meravigliosi e di quello che hanno saputo fare“.

E di loro si parlerà a lungo. Perché la vittoria è arrivata contro ogni pronostico, contro una squadra, la Reggio Emilia, descritta da Martino come una corazzata. “Reggio Emilia era oggettivamente una corazzata. Pensate che già dal riscaldamento faceva una paura impressionante. Tutti attrezzatissimi, giocatori importanti. Sulla carta eravamo inferiori, fisicamente eravamo leggermente inferiori. Sul campo sembrava fossimo svantaggiati“.

Eppure, quando tutto sembrava perduto, è scoccata la scintilla. “Il giorno prima noi abbiamo affrontato una maratona dal punto di vista nervoso e mentale contro Belluno. Loro hanno fatto una passeggiata sportiva con Sabaudia che ha combattuto ma la differenza si era vista. Eppure dopo il 2-0 abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più che credo abbia sorpreso prima di tutti Reggio Emilia. Il time out del mister Polimeni, quel pizzico di follia che tutti noi dovremmo avere nella vita quotidiana“.

Quel “qualcosa in più” è diventato una rimonta epica, uno spettacolo di pallavolo di altissimo livello che ha lasciato a bocca aperta l’intero panorama sportivo. “Hanno stupito tutti i presenti, hanno meravigliato tutto il mondo della pallavolo professionistica. Abbiamo ricevuto attestati da tutto il mondo”, rivela Martino, che vuole condividere l’onore con la città. “Vogliamo regalare alla città questi complimenti, che sono rimbalzati a questo territorio, a questi tifosi, alla nostra meravigliosa realtà“.

Perché questa vittoria ha un significato che va oltre lo sport. “È il simbolo che partendo da Reggio Calabria, con tanti ragazzi che hanno abbandonato questa terra, si può vincere. Si può andare sul tetto d’Italia battendo anche le superpotenze del nord“, conclude con enfasi il DG.

L’appuntamento è per domenica prossima, quando la Domotek affronterà il Lecce in campionato. Un weekend che si preannuncia storico: la squadra maschile presenterà la Coppa alla città, mentre il PalaCalafiore ospiterà anche le finali di Coppa Calabria femminile.

“La porteremo domenica al Palasport, la vorremmo esibire alla città con una cerimonia all’altezza. Ci saranno le final four di Coppa Calabria femminile, altro evento importantissimo“, annuncia Martino. “Sarà un weekend tutto amaranto”.