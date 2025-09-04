Domotek, il capitano Laganà: ‘Una squadra unita dentro e fuori dal campo sarà la nostra forza’

La Domotek Volley andrà in scena nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, a partire da giovedì 4 settembre alle ore 16. Open Day in atto. Per l’occasione saranno allestiti due campi da volley.

I tifosi potranno approfittare di un’offerta esclusiva per gli abbonamenti, valida solo nei suddetti giorni e solo presso il nostro stand:

2 Abbonamenti “All Season” al prezzo di €150 anziché €200!

2 Abbonamenti “Regular Season” al prezzo di €80 anziché €100! L’evento terminerà in bellezza domenica 7 settembre. Alle ore 21:30, davanti allo splendido scenario dell’Arena dello Stretto, la prima squadra della Domotek Volley si presenterà ufficialmente alla città.

Il capitano della Domotek Volley presenta la nuova stagione: “Abbiamo gente esperta da cui i giovani possono apprendere. Obiettivo? Fare meglio dell’anno scorso”.

La voce del capitano è sempre la bussola che orienta le ambizioni di una squadra. Quella di Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley, è carica di determinazione e di quella consapevolezza che nasce dall’esperienza. Laganà ha tracciato le linee guida per l’anno che verrà, tra obiettivi sportivi e la priorità assoluta: creare un gruppo coeso.

“Sicuramente l’auspicio è quello di fare meglio dell’anno scorso. Ogni anno siamo tenuti a migliorarci rispetto all’anno precedente. È questo il nostro lavoro e questo è il nostro obiettivo quotidiano. La direzione è solo una: crescere e superare i nostri limiti”.

C’è stata riunione anticipata con i compagni di squadra. Cosa hai detto loro? “Ho sottolineato che quest’anno abbiamo l’onore di avere atleti ancor più esperti rispetto allo scorso. I ragazzi più giovani hanno la fortuna di poter apprendere tanto da loro. Abbiamo la fortuna di averli qui a Reggio e dobbiamo, tra virgolette, sfruttare questa opportunità al meglio. È un valore aggiunto enorme per tutti noi”.

Primo banco di prova per il nostro pubblico: il 7 ottobre all’Arena dello Stretto. Cosa dobbiamo aspettarci? “Sì, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Tutta Reggio Calabria, tutto il mondo Domotek è invitato a partecipare. Sarà l’occasione per la città di scoprire la nuova Domotek, che, in parte, dobbiamo scoprire anche noi stessi in questi primi giorni di lavoro”.

Qual è, in sintesi, il tuo augurio più grande per questo inizio? “Spero che in breve tempo – ed è quello che mi auguro tutti gli anni – questo gruppo di 14 ragazzi diventi una squadra unita dentro e fuori dal campo. Perché è proprio questo l’obiettivo fondamentale. È la coesione che ti permette di vincere le partite difficili e di rialzarti dai momenti bui, come una sconfitta. La nostra forza nascerà da lì: dall’essere un vero gruppo”.