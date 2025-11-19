Domotek, Laganà: ‘La vittoria che serviva per tutta questa gente’

Una vittoria netta, un pubblico caloroso e un messaggio di forza. La Domotek Volley Reggio Calabria si impone per 3-0 sul temuto Campobasso, che arrivava all’appuntamento senza sconfitte, e regala una serata di pura gioia al PalaCalafiore.

A guidare la squadra in campo e a fare le dediche più sentite a fine partita è il capitano, Domenico Laganà, con la fascia al braccio e le parole giuste per descrivere l’importanza del successo.

“Grandissima vittoria davanti al pubblico amico, la partita che serviva per tutta questa gente“. Così esordisce il capitano, con un sorriso a stampo sul volto. “Sì, ci voleva, ci voleva una vittoria sicuramente per coronare tutto quello che stiamo facendo. Nella prima partita in casa non abbiamo giocato male, ma siamo stati un po’ altalenanti, quindi onore all’avversario, il Castellana Grotte, ovviamente in quel caso specifico.

Nel turno domenicale vinto contro la Spike invece, abbiamo dimostrato che stiamo lavorando molto bene fuori casa e questo è il giusto, diciamo, regalo che ci possiamo fare con un ottimo 3-0 contro una squadra che fino ad ora non aveva neanche perso una partita e veniva da un momento ottimo”.

La partita è stata vinta anche affrontando un’assenza di peso: quella del centrale titolare Andrea Innocenzi. Un vuoto che poteva farsi sentire, ma che è stato colmato egregiamente da un giovane della squadra, Simone Rigirozzo.

“Complimenti a Simone Rigirozzo, vuol dire che si sta formando un gruppo vero. Sicuramente non era facile. È un ragazzo alle prime esperienze in questa categoria e ha esordito, secondo me, benissimo, ha fatto una grande partita, soprattutto di carattere. Sono contentissimo per lui, ma anche per quello che stanno dando tutti i ragazzi, veramente esemplari in palestra tutti i giorni“.

L’atmosfera in palestra è stata un fattore determinante. Il tifo incessante ha riportato alla mente le magiche serate dei play-off della scorsa stagione, creando un circuito virtuoso di energia tra tribune e campo.

“E’ stata una gara molto vissuta, ci hanno accompagnato come è successo nelle fasi clou dell’anno scorso, bei ricordi che si ripropongono.Invece, iniziare dalle prime partite di campionato vuol dire che quest’anno ci divertiremo tanto. Il pubblico è sempre il settimo uomo in campo perché ci dà una carica incredibile“.

Una dichiarazione che suona come una promessa per il resto della stagione: con questo spirito di gruppo e il sostegno del pubblico, la Domotek Volley Reggio Calabria guarda con ottimismo al futuro, pronta a lottare e a divertirsi, partita dopo partita.