Domotek, programmazione e futuro. La parola al DG Marco Martino

Nella suggestiva cornice del Volley Mercato di Bologna, dove si intrecciano accordi, sinergie e amicizie, il direttore generale della Domotek Volley Marco Tullio Martino traccia un bilancio più che positivo per il terzo anno consecutivo di partecipazione della società reggina all’evento clou del volley nazionale.

“Per terzo anno consecutivo siamo qui a portare i colori della Domotek e il bilancio penso sia fantastico. Abbiamo vissuto momenti magici, con la premiazione del mister Polimeni, del nostro addetto stampa Mafrici e i trofei, tanti trofei per una stagione meravigliosa. E’ stata probabilmente una stagione irripetibile dal punto di vista delle conquiste, ma mai dire mai“. Il direttore non nasconde l’emozione di trovarsi a condividere questi traguardi con le società più blasonate di Superlega, A2 e A3: “Avere questi riconoscimenti davanti a presidenti vincenti e a gente che ha vinto tantissimo fa veramente piacere. È una soddisfazione enorme“.

Martino spende parole al miele per il tecnico Polimeni: “Sono felicissimo per Antonio, ha raccolto un riconoscimento prestigioso, meritato e riconosciuto da tutti tra un applauso scrosciante di tutta la folla, il meglio che la pallavolo italiana può offirre. Ha raccolto ciò che in questi anni ha saputo seminare con un percorso straordinario, culminato con un premio più che mai meritato“.

Il percorso della Domotek nel volley che conta è stato un crescendo: “Ricordo come fosse ieri il primo anno quando arrivammo qui e sembravamo “bambini” che con stupore e ammirazione guardavano gli altri, cercando di carpire segreti e intrecciare relazioni. Oggi la stiamo vivendo da protagonisti, perché il campo l’anno scorso ha decretato vittorie straordinarie di un gruppo meraviglioso. Con il petto pieno d’orgoglio siamo saliti sul palco e abbiamo raccolto complimenti e applausi“.

Il roster allestito per la nuova stagione promette spettacolo: “C’è grandissima curiosità di vedere all’opera i nuovi arrivi – spiega Martino – ci svegliamo la notte per vedere giocare Klemen Sen con la Slovenia o Sasha Boiko con l’Ucraina.Tanti giovani, affiancati da elementi di esperienza come il nostro capitano Laganà”. “ Immaginate che emozioni stiamo vivendo e quanta strada abbiamo fatto. Fino a pochi anni fa potevamo solo sognare, oggi stiamo realizzando i nostri sogni“.

Sulle ambizioni della squadra, Martino è chiaro: “Siamo competitivi, allestiti per stare in questa categoria con grande rispetto degli avversari, ma anche con la voglia di fare ancora parlare di noi. L’obiettivo è mantenere la categoria, farlo bene davanti alla nostra gente, farci rispettare in tutti i campi. Abbiamo riscosso consensi anche dalle future avversarie, segno che abbiamo operato bene nel passato e stiamo operando bene oggi. Un ringraziamento particolare va al direttore sportivo Cesare Pellegrino e al mister Polimeni “che hanno allestito un roster di grande qualità. Non vediamo l’ora di cominciare“.

La campagna abbonamenti è già partita con numeri che hanno stupito: “Ci ha stupito per come sia partita, nonostante le previsioni più ottimistiche“, ammette Martino, che promette “tantissime iniziative” al Palacalafiore. “La società è proiettata verso sempre più spettacolo, coinvolgimento del pubblico, evento. Abbiamo sposato fin dalla Serie B questo coinvolgimento a tutto tondo. Abbiamo la fortuna di avere un palazzetto all’altezza dei grandi eventi e quest’anno abbiamo in cantiere iniziative che porteranno sempre più famiglie, sportivi, tecnici e persone competenti. Vogliamo creare momenti attorno alla partita anche di cultura e spettacolo, che coinvolgano con momenti diversi e interessanti, promuovendo il territorio e le sue bellezze“.

La notizia più attesa è il passaggio sulla piattaforma DAZN: “La novità è che il campionato si volgerà verso DAZN, la principale piattaforma sportiva non solo in Italia – annuncia orgoglioso Martino – È un marchio importantissimo, pronto a dare lavoro a tutti i campionati A2. È un passo in avanti incredibile che mancava forse ai tempi della Reggina in Serie A per lo sport cittadino a livello nazionale. È un’emozione anche per gli sponsor raccontarlo“. Il direttore sottolinea l’importanza per le aziende partner: “È un regalo che i risultati ci hanno concesso di fare alle nostre aziende, che avranno ancora più visibilità e possibilità di intrecciare relazioni. Lavoriamo affinché il tifoso diventi un cliente delle nostre aziende partner“.