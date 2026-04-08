Domotek Volley, Presta: ‘Servirà una battaglia davanti al nostro pubblico’

"La serie è ancora aperta perchè abbiamo gara 4 da noi"

Si riparte. Dopo la trasferta amara di Reggio Emilia, la Domotek Volley torna a respirare l’aria di casa per una settimana che si preannuncia super intensa. A parlare è Luca Presta, centrale della squadra reggina, reduce dalla trasferta in terra emiliana e già con lo sguardo fisso su Gara 4. E il messaggio è chiaro: la serie è ancora apertissima.

“Stiamo bene, sappiamo com’è andata la partita ma siamo pronti ad affrontare questa battaglia in casa, davanti al nostro pubblico. La serie è ancora aperta perché abbiamo Gara 4 da noi. Noi pensiamo giorno dopo giorno ad affrontare domenica Reggio Emilia“.

Parole cariche di consapevolezza, ma anche di realismo. Perché il centrale della Domotek non cerca alibi. “Oggi più che mai serve lavorare tantissimo sui dettagli. Probabilmente nei primi due set, se fosse cambiato qualcosina sulle palle finali, saremmo qui a raccontare una storia diversa. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte“.

Presta insiste sull’identità di questa squadra: matura, esperta, capace di non perdersi nei momenti difficili. “Siamo consapevoli della squadra che siamo. Dobbiamo saper affrontare i momenti difficili. Siamo gente matura, esperta, che sa affrontare i momenti difficili. Questa partita non è andata come volevamo, ma siamo anche consapevoli della nostra forza e dei nostri punti di forza“.

Il nostro reparto? “Si passa sempre dal centro e si continuerà a passare dal centro. La sfida è aperta. Siamo tutti pronti a dare battaglia. La cosa importante deve essere il nostro punto di forza che è sempre stato la squadra. Non nascondiamoci, sappiamo dei singoli e dei giocatori che abbiamo, ma da soli non si vincono le partite importanti“.

Quanto c’è di rabbia in questo gruppo dopo la sconfitta? Presta non lo nasconde. “Io personalmente molta. Ma più che rabbia, è guardare quello che non è andato per poter fare sì che domenica sia un’altra battaglia“.

E proprio sul fattore pubblico, il centrale reggino lancia un messaggio diretto ai tifosi. “Quello che posso dire è un invito al pubblico di starci vicino per questa gara. Quello che voglio vedere è riempire il palazzetto di tutti i calabresi. Ma secondo me non c’è nemmeno bisogno di chiamarli, ormai vengono in automatico”.

Il riferimento alla finale di Coppa non è casuale. “Siamo stati bravi finora a saper soffrire, a stare nelle situazioni in cui le cose non vanno bene – conclude Presta – Le cose non stanno andando, ma riusciamo a rialzarci sempre. Come è stato in finale di Coppa“.

L’appuntamento è per domenica. Il pubblico è avvisato. E la Domotek anche.