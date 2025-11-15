Domotek, Stabrawa: ‘Il Palacalafiore è uno spettacolo. Campobasso? Saremo pronti per la battaglia’

Una vittoria esterna che sa di carburante per la settimana che verrà. Pavel Stabrawa, opposto della Domotek Volley Reggio Calabria, si presenta all’appuntamento con un sorriso, alleggerito dal successo dell’ultima uscita. “Sono contento per l’ultima vittoria della squadra che ci ha dato una bella spinta per cominciare questa nuova settimana“, esordisce l’opposto, subito proiettato verso il prossimo, grande obiettivo: “Adesso spero anche che arriverà la prima vittoria in casa nostra, ce lo meritiamo”.

Un desiderio che nasce dal contatto con il pubblico del Palacalafiore, un ambiente che Stabrawa – avendolo già vissuto in passato – ha ritrovato vibrante. “Mi ha fatto molto piacere vedere tanti tifosi sin dall’inizio, come per la prima volta. E spero che gli porteremo tanta soddisfazione quest’anno. Come ho detto prima, sarà bello cominciare sin da subito con una bella vittoria a casa“. Ma che campionato è questo, dopo le prime battute? Per Stabrawa è un panorama ancora in divenire. “È un campionato in cui ancora non si capisce molto perché ci sono delle squadre forti, però credo anche che, come noi, molte ancora cerchino il giusto equilibrio. Queste prime partite sono state un po’ delle scommesse, come i punteggi finali visti campo per campo. La ricetta della Domotek, però, è una sola: “Noi non guardiamo gli altri. Guardiamo soltanto la situazione nostra per allenarci bene, per fare un ottimo lavoro qua al palazzetto. Guardiamo sempre al nostro gioco per migliorarci e andare avanti sempre più forti”.

All’orizzonte, però, si staglia già un ostacolo di quelli importanti: il Campobasso, a punteggio pieno. “Sicuramente sarà una partita difficile da affrontare, soprattutto dal punto di vista dell’avversario – analizza il forte pallavolista polacco –. Abbiamo già capito il loro valore facendo un’ultima amichevole contro di loro che è una squadra che sarà una di quelle che contano in questo campionato”. Una consapevolezza che si trasformerà in preparazione meticolosa. “Noi di sicuro ci prepareremo nel modo migliore possibile e aspetteremo una grande battaglia“.