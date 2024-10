La Domotek si presenta: location speciale prima dell’avvio in campionato

Esordio in Serie A3 per la Domotek Volley: presentazione del team a Villa San Giovanni

Manca poco, davvero poco. La Domotek Volley Reggio Calabria è vicina a un momento storico, cercato e voluto con passione, coraggio, forza ed impegno. Domenica alle ore 18, gli amaranto di mister Antonio Polimeni scenderanno in campo a Modica per l’esordio stagionale in Serie A3.

Un palcoscenico intrigante che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di LegaVolley, attendendo l’esordio stagionale, programmato per il 20 ottobre alle ore 18 al Palacalafiore di Reggio Calabria, terreno amico di capitan Laganà e compagni, contro il Lagonegro.

Presentazione del roster al Castello dell’Altafiumara

Venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 19:30, nella magnifica e affascinante location del Castello dell’Altafiumara, la società presenterà il roster, i quadri tecnici e le ambizioni alla stampa.

L’Altafiumara Resort, situato a Villa San Giovanni, nel cuore della Costa Viola, è immerso in un magnifico parco di 10 ettari, a picco sul mare. Strutturato su tre edifici di grande eleganza e di elevato comfort – Il Castello, lo Sporting e le Isole – rappresenta un luogo elegante, imponente e magnifico, perfetto per celebrare il nostro volo in campionato.

Evento di convivialità

A seguire, si terrà un momento di convivialità che coinvolgerà sponsor, partner, il gruppo dirigenziale e il gruppo squadra, pronti ad immergersi in questa nuova e intrigante avventura in formato “Serie A”.