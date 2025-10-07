Domotek Volley, il giovane centrale Ciaramita: ‘Non vedo l’ora’

Il giocatore classe 2002, dopo l’amichevole contro l’Avimecc Modica e il torneo in Sardegna, si mostra entusiasta dell’ambiente amaranto e lancia l’appello ai tifosi per il debutto in casa del 2 novembre.

“Una gran bella amichevole, che test è stato? Partiamo da qui”. Francesco Ciaramita, giovane centrale della Domotek Volley, non ha dubbi nel definire il recente test match un “grande punto di partenza” per la squadra. Intervistato dopo l’ultimo impegno pre-stagionale, il giocatore traccia un primo bilancio positivo della preparazione.

“E’ tutto molto importante, sicuramente per capire pure a livello fisico come siamo e cosa possiamo ancora dare”, spiega Ciaramita. “Ma è sicuramente un grande punto di partenza”.

L’aspetto che più colpisce il giovane atleta, nato a Milano ma cresciuto a Erice, nel trapanese, è l’ambiente che si è creato nello spogliatoio amaranto. Alla domanda Come va? “Benissimo! C’è proprio un clima familiare, familiare pure. Eh, il clima è bello, solare, sereno, infatti si può notare pure da come giochiamo. Siamo abbastanza incoraggianti”.

Un’atmosfera positiva che ha accompagnato la squadra anche durante la trasferta in Sardegna, un’esperienza che Ciaramita ricorda con grande piacere: “Bello. E’ stata la prima volta andare in Sardegna, prima volta pure a partecipare a un torneo così importante… vedere anche altre squadre molto forti, è stato molto coinvolgente, insomma”.

L’entusiasmo per il progetto Domotek sta già cominciando a contagiare la città, come dimostra la crescente affluenza di pubblico al PalaCalafiore per seguire le amichevoli. “Speriamo che ci sia ancora più affluenza nelle prossime amichevoli e soprattutto alla prima in casa”.

E sul debutto in casa al PalaCalafiore, in programma il 2 novembre, il centrale classe 2002 non nasconde l’emozione e l’attesa: “Non vedo l’ora. Non vedo l’ora di vedere questo palazzetto pieno. L’impatto è abbastanza importante per tutti, ma anche me pure perché sarà la prima volta in questa categoria. Sarà bello, un bell’impatto viverla”.