Domotek Volley, De Santis: ‘Sabaudia ha grandi individualità, ma siamo pronti’

Saverio De Santis, libero della Domotek Volley Reggio Calabria, non vede l’ora di scendere in campo per la prossima sfida. L’appuntamento è per sabato alle ore 16 sul parquet di Sabaudia, in una gara che il libero amaranto prevede già molto combattuta.

“L’ultima gara? È stata una bella vittoria”, esordisce De Santis, riferendosi al successo contro una grande squadra come Campobasso. Ora ci stiamo preparando al meglio per affrontare un’altra grande squadra che in casa fa storicamente sempre grandi prestazioni”.

La squadra laziale, infatti, rappresenta un ostacolo di tutto rispetto. “Hanno delle ottime individualità – spiega il libero – e troviamo due ex nostri compagni, che conosciamo bene come Soncini e Stufano. Quindi saranno anche loro molto agguerriti per cercare di vincere contro la Domotek. Sarà bello affrontarli ovviamente”.

Ma quali sono, nel dettaglio, i punti di forza del Sabaudia? “Sicuramente hanno degli ottimi battitori, hanno un grande opposto che è uno dei migliori della categoria. Soncini e Stufano li conosciamo, sappiamo che sono degli ottimi giocatori come gli altri componenti della rosa. Hanno un giovane palleggiatore che è già nel giro della nazionale e l’altra banda che l’anno scorso ha vinto il campionato. Quindi troveremo una squadra tosta, come ho detto precedentemente, storicamente sono molto forti in casa e ci faremo trovare pronti”.

E la Domotek, intanto, non smette di crescere. “Giorno per giorno cerchiamo di migliorare tutti”, afferma De Santis, Questa squadra l’ha fatto vedere domenica dopo domenica e arriveremo alla fine dell’anno al punto giusto per affrontare tutto”.

Un pensiero non può che andare al calore del pubblico di casa, che si è già fatto sentire in modo impattante. “È vero, non succedeva da marzo, il vivere una vittoria davanti al nostro pubblico – ricorda con un sorriso. E’ stato molto, molto impattante. Ringrazio tutti coloro che ogni giorno, la domenica, vengono, ci sostengono e fan sì che i risultati vengono anche grazie a loro”.