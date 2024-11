Domotek, Murabito: ‘Pronto per la sfida contro Napoli. Che emozione all’esordio’

"Se trasferiamo tutta la nostra gente in un altro Palasport del girone, si rischi di non riuscire a sentire neanche il fischio dell’arbitro

Edoardo Murabito è pronto alla sfida. Dopo l’esordio assoluto al Palavizzieri di Campobasso, il giovane laziale scalpita per far bene. Domenica alle ore 18, gli amaranto di Mister Polimeni scenderanno in campo contro il Napoli.

Il match di Campobasso?

“Una partita molto combattuta, sin dall’inizio. Era palese la loro voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi, complice lo zero in classifica. Ad inizio gara non siamo riusciti a mettere in pratica tutta la nostra preparazione settimanale vissuta in allenamento.

Successivamente, con grinta, siamo riusciti a tornare in gara. Sono contentissimo di aver fatto il mio esordio con questa maglia. Ringrazio il Mister Polimeni per l’opportunità.

Avevo una voglia incredibile di scendere in campo.

La prossima giocheremo contro Napoli. Squadra che ha pochi punti e molta fame: vogliamo vincere“.

Il mio esordio?

“Me lo aspettavo. Avevo già parlato con il mister che mi aveva detto che era probabilissimo il mio ingresso in campo. Mi sono emozionato anche perché ero molto carico e voglioso di dimostrare.

Sono molto contento di questa opportunità e spero di poterne sfruttare altre“.

Si ritorna a casa

“Si ritorna a casa, nel Palasport di Reggio Calabria, ricordando le emozioni vissute all’esordio nella vittoria contro Lagonegro. Il Palasport è enorme. L’emozione contro Lagonegro era tangibile anche per questo motivo.

Magari non si capisce bene dalle immagini quanta gente c’è, parliamo di quasi quattro cifre.

Se trasferiamo tutta questa gente in un altro palasport del girone, si rischia, realmente, di non riuscire a sentire neanche il fischio dell’arbitro (ride ndr)“.

La prossima sfida?