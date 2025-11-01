Domotek, Lazzaretto: ‘Per l’esordio casalingo voglio tanta gente al Palacalafiore’

"Abbiamo dimostrato chi siamo, ma abbiamo ancora da far vedere il nostro vero potenziale"

Le parole sono quelle, entusiaste e sincere, di un uomo che non è abituato a parlare solo dopo le vittorie. Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Domotek Volley Reggio Calabria, si gode il momento dopo il successo nell’esordio di campionato, ma con lo sguardo già proiettato al futuro e al potenziale ancora inespresso della squadra e che tutta la città vuole ammirare all’interno di una vera Volley – Mania.

Riavvolgendo il nastro l’atleta veneto ha raccontato della prima vittoria in campionato contro Green Volley Galatone: “Abbiamo dimostrato chi siamo, ma abbiamo ancora da far vedere il nostro vero potenziale. La prima partita è sempre un po’ a sé, sempre un po’ strana, un po’ di tensione. Però già dal secondo set ci siamo sciolti, siamo andati bene e abbiamo fatto vedere un po’ chi siamo“.

Un gruppo, quello della Domotek, che si presenta con diverse novità. Come procede quindi l’integrazione? ”Ma io penso che stia procedendo benissimo“, afferma senza esitazione Lazzaretto. “Il gruppo è bello coeso, non ci sono attriti da nessuna parte, anzi ci vogliamo tutti bene e stiamo cercando di migliorarci tra di noi. Noi vecchi che diamo consigli ai giovani e i giovani ovviamente che ci aiutano con la loro fisicità, diciamo“.

E dal campo, l’appello si sposta subito agli spalti. Lazzaretto, infatti, lancia un invito diretto al tifo reggino: “Insomma, mandiamo un invito anche ai tifosi vecchi di chiamarne giovani per far diventare il Palacalafiore ancora più ricco, l’anno scorso erano più di quattromila ed a noi, piace sempre migliorarci. o voglio vedere questo palazzetto pieno, quindi comunque rinnovo il mio invito a venire qui la domenica per passare un pomeriggio insieme che sicuramente ci sono delle emozioni e sarà bello“.

Un invito che arriva nel momento perfetto, alla vigilia del primo vero appuntamento casalingo. La società comunica l’apertura ufficiale della prevendita per la gara di domenica 2 novembre, alle ore 18:00 al PalaCalafiore. I biglietti o gli abbonamenti possono essere acquistati presso il BCenters S.r.l.s. (Via Sbarre Centrali, 260/B), al botteghino del PalaCalafiore domenica dalle 15:00, o online. Sempre al BCenters è possibile ritirare gli abbonamenti già sottoscritti. Appuntamento al PalaCalafiore per sostenere la Domotek nel suo esordio casalingo in Serie A3 contro la Bcc Tecnobus Castellana Grotte. Per rendere il Palacalafiore, come chiede Lazzaretto, “ancora più ricco“.