Domotek Volley, partenza con il botto. Esordio vincente

Inizia col piede giusto la stagione 25/26 per la Domotek che espugna il Palazzetto dello Sport di Tricase e si prepara al match di domenica prossima tra le mura amiche del PalaCalafiore, ricordandolo super gremito nell’ultimo incontro della passata stagione.

Cronaca

Il primo punto della Domotek (dopo due errori al servizio dei padroni di casa) è con una super schiacciata di capitan Laganà. Galatone è più concreta nella fase iniziale di gara ma i ragazzi di mister Polimeni si rifanno sotto, con Laganà sicuramente trascinatore dei suoi: il capitano con un ottimo muro seguito da una potente schiacciata porta il punteggio sul 15-15. Fondamentale l’ace di Presta seguito dall’ennesimo attacco di Laganà per portare il match sul 18-20. Controbreak per Galatone, 20-20 e timeout obbligato per i reggini. Lazzaretto risponde sempre presente e firma il sorpasso della Domotek. Il punto decisivo per il primo set è di capitan Laganà che con un monster block porta la Domotek alla vittoria del primo set della stagione, 22-25.

Ancora Laganà a trascinare i suoi, il primo punto del secondo set è l’ennesimo muro. Subito triplo break per Reggio Calabria che obbliga i padroni di casa al timeout, 2-6. Non cambia la musica, Laganà martella al servizio, Presta rifinisce. Galatone prova a ricucire il gap ma Lazzaretto e soci sono solidissimi, altro timeout e punteggio sul 7-14. Ottimo muro di Innocenzi prima di una leggera ripresa di Galatone, 16-21. Reggio ancora avanti ma deve sudare per portare a casa anche il secondo set, allora mister Polimeni opta per il primo cambio della stagione: Rigirozzo su Innocenzi. Prima un errore dei locali, poi Laganà e Zappoli: si chiude il secondo set, 17-25.

Il terzo set vede un inizio replica della frazione precedente, con la Domotek Reggio Calabria che prova subito a scappare, 2-6 e timeout per Galatone. Laganà, caldissimo, regala l’ennesima schiacciata, 6-12. Lazzaretto e compagni continuano a dominare, altro timeout della squadra pugliese per provare a interrompere il trend positivo dei reggini sul punteggio sul 10-17. La musica non cambia al rientro, 3 punti di fila per i ragazzi di mister Polimeni. Si uniscono alla festa anche i giovani Mancinelli, Parrini, Ciaramita e Spinello, oltre al confermatissimo Lopetrone. L’ultimo punto è un errore al servizio di Galatone, 16-25.

MVP dell’incontro è sicuramente Domenico Laganà, autore di 15 punti.

Vince 3-0 con una prova solidissima la Domotek Reggio Calabria, pronta a riabbracciare il proprio pubblico nel match di domenica 2 novembre contro Castellana Grotte.

Il tabellino

Green Volley Galatone – Domotek Reggio Calabria 0-3 (22-25, 17-25, 16-25)

Green Volley Galatone: De Giorgi, Giuliani 8, Musardo 1, De Col, Padura 14, Barone, Kindgard, Passari 1, Colaci, Caciagli 4, Muscatello, Frage 9, Miraglia, Cremoni. All.: Licchelli

Domotek Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 2, Spinello, Zappoli 5, Presta 9, Lopetrone, Saitta 1, Innocenzi 6, Ciaramita, Laganà 15, Lazzaretto 12, Stabrawa, Rigirozzo, Parrini 1. All.: Polimeni

Arbitri: Adamo Giorgia e Mannarino Matteo di Roma.