Domotek Volley, Innocenzi dopo la sconfitta: ‘Partita lunga e dispendiosa, ora si riparte da Modica’

Andrea Innocenzi. Il centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, a pochi giorni dalla prima al Palacalafiore, fa il punto dopo la prima, combattuta, uscita di campionato contro Castellana e guarda alla prossima trasferta di Modica.

Riflettendo sulla gara d’esordio, Innocenzi non cerca alibi: “È stata una partita molto lunga, molto dispendiosa a livello di forze fisiche e forze mentali. Ovviamente siamo usciti sconfitti, come tutti hanno visto, però alla fine è stata una partita combattuta“. Il merito, secondo lui, va dato all’avversario: “Castellana ha fatto una partita di grande qualità, quasi imbattibili. Noi abbiamo commesso degli errori tecnici e tattici, penso anche non abbiamo, magari anche a livello caratteriale. Ovviamente questo ce lo dirà il mister e ripartiamo“.

La squadra non ha tempo di abbattersi, con un impegno in trasferta già all’orizzonte: “Eh, si riparte da una settimana, abbiamo una trasferta insidiosa a Modica sabato e quindi bisogna ripartire subito“.

Un pensiero speciale va al pubblico di casa, che ha segnato positivamente il debutto al PalaCalafiore. “Quando sono entrato durante il riscaldamento si percepiva un’aria diversa rispetto al solito e diversa rispetto ad altri palazzetti. Poi quando ha iniziato a entrare la gente, comunque durante la partita li sentivi, e anche nei momenti difficili c’erano. Quindi bisogna ringraziare tutti i tifosi che sono venuti“.

Sulla prossima avversaria, Innocenzi ha le idee chiare: “Modica è una squadra molto insidiosa, perché è una squadra che in ogni ruolo ha ottimi giocatori, quindi sono ben equilibrati. Hanno fatto delle partite molto dignitose, anzi non si sono mai arresi“. L’anticipo del precampionato serve da monito: “Li abbiamo già affrontati in precampionato e abbiamo vinto una volta in casa e loro in Sicilia. Quindi sarà un match bello combattuto e dovremmo affrontarlo col giusto piglio, col giusto atteggiamento e speriamo di vincerla“.