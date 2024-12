Domotek, Laganà: ‘Serie A a Reggio Calabria? Un sogno’

Domenico Laganà , capitano della Domotek Volley Reggio Calabria , non nasconde l’emozione dopo la vittoria contro Lecce e la conquista della Coppa Italia . Un cammino straordinario per il team di Mister Antonio Polimeni .

Laganà analizza la partita:

“È stata una gara dove il risultato non è mai stato scontato anche per merito di un ottimo avversario. Ogni set è una partita a sé e abbiamo approcciato benissimo. Lecce è stata brava a non mollare mai, ma questa volta l’abbiamo spuntata noi. Era importante tornare a vincere“.

Il capitano si sofferma poi sulle giocate decisive, tra cui la sua schiacciata finale:

“Sono momenti straordinari. Ho sbagliato una palla in prima linea e se non mi fossi riscattato non me la sarei mai perdonata (ride ndr). Mi fa piacere che tutti i miei compagni stiano dando una mano incredibile. Siamo un gruppo fantastico“.