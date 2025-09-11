Domotek, Laganà: ‘Emozioni incredibili. Che accoglienza all’Arena dello Stretto’

“Tante, tante, tante emozioni”. Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley, non nasconde il turbinio di sensazioni provate durante la presentazione del club, avvenuta all’interno di Mediterranean Wellness davanti ad un soldout di un’Arena dello Stretto bellissima. Le sue parole, rilasciate a margine dell’evento dipingono il ritratto di un leader commosso e orgoglioso, ma con lo sguardo già proiettato al futuro e a traguardi ancora più ambiziosi.

“Vedere l’Arena piena è stato… emozionante, meglio dell’anno scorso sicuramente – confessa Laganà – Tant’è che durante la presentazione avevo un po’ di difficoltà a parlare perché è stato semplicemente bellissimo ed emozionante”.

Una cornice di pubblico straordinaria, quella che ha accolto la squadra, frutto di un lavoro meticoloso e di una sinergia vincente e che va a replicare i dati straordinari del rush finale vissuto nella passata stagione dove, più di quattromila persone hanno accolto gli amaranto durante le sfide di PlayOff al Palacalafiore. Alla domanda se si aspettasse un debutto così positivo, il capitano risponde con convinzione: “Sì, in realtà me lo aspettavo. Credo che siamo stati, diciamo, noi giocatori in campo e la società soprattutto fuori, bravissimi a costruire tutto questo. Ma è importante sottolineare che è ancora tutto da costruire”.

La consapevolezza che il percorso sia solo all’inizio non frena l’entusiasmo, ma anzi, alimenta la voglia di migliorare. “Si può fare di meglio? Assolutamente sì – dichiara con determinazione – E il nostro obiettivo quest’anno deve essere quello di riempire il PalaCalafiore”. Una dichiarazione d’intenti chiara, un vero e proprio lancio della sfida alla città e alla tifoseria.

Infine, una dedica e una speranza condivisa con i compagni e il pubblico. “Io spero di rivedere e di rivivere tutte queste emozioni in campo – conclude Laganà – perché ce lo meritiamo, ce lo meritiamo tutti”.