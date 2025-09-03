Domotek Volley, il DG Martino: ‘La pressione è un privilegio’

Il Direttore Generale della società amaranto presenta la nuova stagione all’insegna del rafforzamento societario e di progetti ambiziosi, dalla Serie A3 al debutto del femminile. Appuntamento domenica all’Arena dello Stretto per la presentazione alla città.

Un clima di grande attesa e fermento avvolge la Domotek Volley alla vigilia dell’avvio della nuova stagione. A raccontare auspici, obiettivi e novità è il Direttore Generale, l’Avvocato Marco Tullio Martino, in un’intervista che dipinge il quadro di una società più strutturata e ambiziosa che mai.

Direttore, bentrovato. Su quali auspici si riparte all’interno di questa bellissima atmosfera?

“Si riparte con gli auspici ovviamente di provare a migliorarsi su tutti i fronti. Sotto l’aspetto societario, siamo veramente contenti di essere passati dalle parole ai fatti. L’anno scorso auspicavamo una maggiore struttura che consolidasse le basi di questa meravigliosa realtà e così è stato. Abbiamo avuto degli ingressi di qualità, prestigiosi, a cui do il benvenuto e che ringrazio. Questo è un importantissimo passo in avanti“.

E dal punto di vista sportivo?

“Sportivamente, è inutile dire che vogliamo provare a migliorarci sul campo. Il D.S. Pellegrino e il Mister Polimeni hanno allestito una squadra importante sotto tutti gli aspetti. Chi è rimasto e chi è arrivato sanno perfettamente che l’obiettivo è fare bene. Abbiamo addosso una grande pressione, ma io dico sempre che la pressione è un privilegio. Per cui, bene così“.

Una delle sue grandi doti è stata trainare i tifosi verso questa “volley mania”. C’ un appuntamento imminente per loro?

“Sì, domenica c’è la presentazione alla città. L’invito è rivolto a tutta la città, che sta aspettando – e abbiamo tantissimi riscontri positivi – di conoscere questi giocatori di cui si dice un gran bene. Oggi abbiamo iniziato con le visite mediche e le attività propedeutiche, domenica ci presenteremo. Siamo prontissimi, entusiasti, non vediamo l’ora di cominciare“.

Questa sarà una stagione ancor più ricca di progetti…

“Assolutamente sì. Diciamo che sarà un grandissimo banco di prova su tutti gli aspetti. Intanto, c’è un roster della prima squadra completamente diverso, molto importante già sulla carta. L’anno scorso abbiamo avuto molti esordienti bravissimi; quest’anno la gestione sarà diversa. In più, ci siamo voluti mettere alla prova con l’avvio della Serie C Femminile. Siamo orgogliosi di aver costruito, insieme a Cesare Pellegrino, un roster veramente importante. E qui, se mi permettete, ritorna Mister Franco Giglietta. Ci è mancato tremendamente e credo che noi siamo mancati a lui. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene“.

E non è l’unica novità…

“No infatti. Parterà anche la Serie C Maschile, una seconda squadra che darà visibilità a giovani molto interessanti del nostro settore giovanile, affiancati da ragazzi più esperti. E naturalmente non dimentichiamo il settore giovanile vero e proprio, i ‘piccolini’, che stanno crescendo di numero. Sarà un anno molto impegnativo, ma anche molto, molto entusiasmante“.