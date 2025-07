Coach Polimeni: “Reggio Calabria al centro del volley italiano’

Il mercato del volley italiano si è dato appuntamento a Bologna e tra i protagonisti c’è Antonio Polimeni, allenatore della Domotek Volley Reggio Calabria. “Arrivano tantissimi feedback positivi per Reggio Calabria – racconta il tecnico amaranto – tutti parlano con stima del nostro progetto oltre che del flusso di pubblico stagionale al Palacalafiore. Essere qui è motivo di orgoglio, un’occasione per confrontarsi con colleghi e amici in un’atmosfera serena“.

Polimeni non nasconde l’entusiasmo per la nuova squadra in costruzione: “Abbiamo mantenuto i punti cardine dello scorso anno inserendo nuove energie. La rosa è giovane, a parte qualche eccezione come Saitta, poi tutti sotto i 30 anni. Crediamo e crederemo sempre nel giusto mix tra esperienza e giovani, dando sempre spazio a chi vuole emergere“.

L’allenatore sottolinea l’attenzione al territorio: “Quando possibile abbiamo puntato su giocatori calabresi. C’è chi è voluto tornare appositamente nella sua terra, un bel segnale per il nostro progetto. Ma abbiamo anche atleti dal Nord Italia che hanno scelto noi con convinzione“.

Sul campionato che verrà, Polimeni mantiene i piedi per terra: “In palestra si lavora partita per partita. Non conta quello che hai fatto la settimana prima, ma come ti prepari. La stagione è lunga e bisogna mantenere gli equilibri“.

Tra una chiacchiera e l’altra con le altre squadre, l’atmosfera è serena: “Con i competitors siamo avversari solo in campo. Qui si scherza sui ranking, ma poi ci si ritrova uniti dallo stesso amore per questo sport”.

Infine un messaggio chiaro sulla filosofia di squadra: “Qui vinciamo e perdiamo insieme. La società è nata con questa mentalità: il ‘noi’ viene prima di tutto. È su questi valori che costruiamo il nostro futuro“.