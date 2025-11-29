Domotek Volley: arriva Napoli, serve la vittoria

Sesta giornata in scena nel campionato di A3 CredemBanca.

La Domotek Volley Reggio Calabria ospita la forte Gaia Energy Napoli.

Grande sfida e grande pubblico, una costante per le progettualità amaranto pronto ad accompagnare le giocate di capitan Laganà e compagni.

Nel maxi impianto reggino arriva la preparata formazione partnenopea, che, è reduce dalla sconfitta 3-1 sul campo dell’ultima avversaria casalinga dei reggini, il Campobasso.

3-0 con Galatone,sconfitta 3-0 a Terni,idem in casa con il Sabaudia uniti alla sconfitta al tie-break nel cammino a ritroso del Napoli.

Nonostante un grande potenziale, la Gaia Energy è in ritardo in classifica con soli 4 punti.

Gli amaranto,invece, solo a soli tre punti dalla vetta, con lo status di vice-capolista insieme proprio al Campobasso, dietro solamente al Castellana Grotte.

Voglia di rialzarsi, immediatamente, dopo la bella rimonta, ma incompiuta in quel di Sabaudia dove, si è mossa la classifica ma si poteva dare di più.

L’opposto Ferri, lo schiacciature Arthur Darmois,il libero Ardito, Simone Starace,il palleggiatore Lorenzo Piazza ma non solo sono i punti di forza del Mister Aniello Mosca.

Gara tutta da vivere che verrà trasmessa a partire dalle ore 18:00 sul canale nazionale YouTube di LegaVolley con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Christian Palumbo di Rende e Denise Galletti di Mantova.