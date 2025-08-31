Domotek Volley protagonista all’Open Day gratuito di Mediterranean Wellness

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento importante che coinvolgerà a pieno la Domotek. Nell’ambito del più ampio festival “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi“, in programma dal 4 al 7 Settembre all’Arena dello Stretto, viene indetto un Open Day gratuito di Volley rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 16 anni. Protagonista assoluta sarà la squadra amaranto, massima espressione del volley in Calabria, che ha scelto di essere parte integrante di questo evento sportivo, culturale e sociale, ormai da oltre un decennio il più importante dell’estate calabrese. La società andrà in scena nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, tra le più affascinanti location naturali del Mediterraneo, pronta ad accogliere con un proprio stand e tanto altro oltre 15.000 visitatori, provenienti non solo dalla Calabria, ma da tutta Italia e dall’estero. Per l’occasione saranno allestiti due campi da volley: uno posizionato al centro dell’Arena e uno alla sua destra, per promuovere la realtà della Domotek, il meraviglioso sport della pallavolo e la città di Reggio Calabria.

L’Open Day rappresenta un’occasione perfetta per i giovani del territorio e non solo di avvicinarsi in modo divertente e coinvolgente al mondo della pallavolo, sperimentando in prima persona come il movimento sia sinonimo di salute, energia e condivisione.

Gli appuntamenti con la Domotek Volley sono: