Domotek Volley, Parrini: ‘Siamo primi ma abbiamo un’altra missione’

Una nuova settimana in vetta alla classifica, il fiato sul collo di Castellana Grotte e la consapevolezza di poter compiere un’impresa storica. La Domotek Volley Reggio Calabria viaggia a ritmo di record nel campionato di Serie A3 Credem Banca, e il pallavolista Giulio Parrini racconta lo spirito di uno spogliatoio che non vuole fermarsi.

L’umore è alto, la concentrazione massima.

“Stiamo bene, stare in vetta ti tiene su e ti fa affrontare ogni settimana al meglio – esordisce Parrini –. Sapere che Castellana Grotte è lì a un passo è stimolante. Il primo posto? È una cosa concreta, siamo in vantaggio per ora e si può fare. È difficile, ma ci siamo“.

Lui, reduce dalla cavalcata trionfale dello scorso anno, sa cosa serve per arrivare fino in fondo. “Non lo dico troppo forte che sono un “talismano”, sennò crolla tutto – scherza –. Ma la convinzione è in tutti, dal primo all’ultimo. Ho la fortuna di giocare con ragazzi più esperti e vedo che la consapevolezza c’è“.

Sabato al PalaCalafiore alle ore 18 arriva Terni, formazione già affrontata all’andata. Parrini mette in guardia i compagni: “È una squadra molto rognosa, con tanta voglia di fare. La classifica non la rispecchia affatto. È molto fisica, non è il termine giusto ma è ‘cattiva’. Sarà una partita come tutte da giocare, per fortuna la giochiamo in casa, il che ci dà un passo avanti“.

La partita si giocherà sabato, una variazione rispetto alla tradizionale domenica. Un appuntamento che la squadra spera possa richiamare una grande cornice di pubblico. “Credo sia arrivato il momento di vedere il grande pubblico a Reggio – conclude Parrini –. Noi abbiamo bisogno della vostra spinta, per le fasi finali ci aspettiamo un palazzetto pieno. Serve ancora di più“.

La Domotek vola, il sogno continua. E il PalaCalafiore è chiamato a rispondere presente.