Domotek Volley, Polimeni: ‘Soddisfatto della risposta del gruppo e dei tifosi’

Dopo il primo test-match della pre-stagione, un allenamento congiunto contro la Pallavolo Crotone disputato al Palacalafiore, il coach della Domotek Volley, Antonio Polimeni, traccia un primo bilancio soffermandosi sul valore del gruppo e sul caloroso sostegno del pubblico.

Mister Polimeni, il primo test è archiviato. Cosa porta a casa? ”Intanto un dato significativo: in platea c’erano tantissimi appassionati. Questo vuol dire che l’atmosfera è ancora calda, che abbiamo lasciato il segno. È stata un’ulteriore conferma della vicinanza di questa amata città a questa società. La partita è andata come doveva andare: sappiamo che è il primo incontro e che dobbiamo ancora lavorare molto. Abbiamo fatto poco gioco, tanto lavoro sul contesto fisico. Questo è solo l’inizio di una valutazione che ci porterà nei prossimi giorni a definire una programmazione ad hoc per arrivare alla prima giornata nelle migliori condizioni possibili“.

Una rosa molto ampia e competitiva. È già una garanzia? ”La storia, anche l’anno scorso, ci ha insegnato che serve una rosa lunga per essere competitivi e per avere in ogni momento della stagione dei ricambi che hanno motivo di esserci. Serve per gestire i cali di forma, che sono normali in un percorso così lungo. La rosa è altamente competitiva, siamo contenti di ogni elemento. Siamo contenti di aver portato qui non solo degli atleti validi, ma anche degli uomini che stanno dimostrando, al di là delle loro qualità, di essersi già legati a questa maglia e a questa città“.

Le dichiarazioni del mister amaranto confermano un clima di grande serenità e lavoro all’interno dello spogliatoio, con l’obiettivo di costruire una stagione all’insegna della competitività e di quel profondo legame con il territorio che si è rivelato un vero e proprio punto di forza.

Gli amaranto giocheranno la prima giornata del girone di andata alle ore 18 del 26 ottobre 2025 in casa della neopromossa Galatone.

Mentre, l’esordio casalingo è programmato per il 2 novembre 2025 in casa contro Castellana Grotte.