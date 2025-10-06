Domotek, mister Polimeni: ‘Con Modica? Test positivo. Mercoledì replicheremo’

"Il campionato sappiamo che è un'altra cosa. Dovremo affrontare una componente psicologica differente e fattori ambientali"

“Si vedono i primi meccanismi e i risultati si stanno già anticipando“. Antonio Polimeni, mister della Domotek Volley Reggio Calabria, commenta con ottimismo il test match giocato contro il Modica, evidenziando i progressi della squadra in questa fase preparatoria.

“Sicuramente ho visto un ritmo diverso, un ritmo migliore rispetto ai precedenti test”, esordisce il tecnico. “Abbiamo superato la fase più pesante della preparazione, quindi stiamo andando in discesa. In campo iniziano a vedersi i primi meccanismi, anche se gli adattamenti sono molteplici, avendo cambiato il palleggiatore“.

Polimeni non nasconde il suo entusiasmo per l’innesto di Davide Saitta: “La caratura tecnica di “Saio è immensa, quindi i risultati già si vedono in maniera molto anticipata“. Ma mantiene i piedi per terra: “Queste sono amichevoli, il campionato sappiamo che è un’altra cosa. Dovremo affrontare una componente psicologica differente e fattori ambientali, come nel caso di Galatone nella prima di campionato”.

La squadra continua a testarsi: “Già mercoledì andiamo ad affrontare un’altra amichevole di ritorno a Modica, per testare anche il fattore trasferta.. Modica non è un campo facile“.

Il coach apre poi uno squarcio sulla progettualità societaria, citando la sinergia con la società con la società Ssd Pol.d.Gi.A.Re. Melito P.S..”C’è tantissimo fermento con numeri importanti di attività giovanile, la C femminile, la C maschile. La Domotek si sta muovendo a 360°“.

“Non possiamo farne a meno – conclude Polimeni – e le altezze senza le basi hanno difficoltà ad arrivare. Stiamo calcando il territorio per promuovere il nostro movimento sportivo, anche alla luce di questi due strepitosi mondiali vinti dalla Nazionale Italiana, e per dare un futuro a questa società“.

Un progetto a lungo termine, quindi, che unisce i risultati immediati della prima squadra a un solido lavoro di base per costruire il futuro del volley in amaranto.