Domotek Volley, Presta: ‘Siamo pronti e agguerriti per l’A3’

"E' un livello molto buono e ogni campo sarà difficile"

Si apre una delle settimane più importanti dell’anno.

Il centrale amaranto commenta l’ultimo test pre-campionato contro Campobasso: “Impressioni positive, non vediamo l’ora di iniziare“. Il debutto ufficiale è atteso per il 26 ottobre a Tricase contro Galatone.

Si chiude con un bilancio positivo l’ultimo allenamento congiunto della Domotek Volley contro Campobasso, un test che ha visto i ragazzi di mister Polimeni misurarsi in uno scambio amichevole intenso. Al termine della sessione, le impressioni del centrale Luca Presta confermano un clima di grande attesa nel gruppo per l’imminente avvio del campionato di Serie A3.

“Sicuramente sono molto positive e finalmente è arrivato il momento di iniziare il campionato e penso che noi siamo pronti”, ha esordito Presta. “Stiamo aggiustando le ultime “cosine”, però ci siamo e non vediamo l’ora di iniziare“.

Set alternati e tanto buon volley. Una dinamica che ha permesso allo staff tecnico di perseguire appieno l’obiettivo primario di queste uscite: osservare e valutare. Mister Polimeni ha infatti fatto ruotare abbondantemente uomini e mezzi, concedendo spazio a tutte le risorse a disposizione per testare schemi e affinare i meccanismi di gioco in vista della lunga stagione.

L’orizzonte si fa ora più concreto: il prossimo appuntamento sarà la prima gara ufficiale in trasferta contro la Green Volley Galatone, che la Domotek affronterà su un campo neutro a Tricase.

“Che squadra è il Galatone? Mah, sicuramente è una squadra molto molto buona”, ha analizzato Presta, anticipando la difficoltà dell’esordio. “Penso che vedendo un pò la categoria, è un livello molto buono e ogni campo sarà difficile, ma noi siamo pronti e agguerriti“.

Il battesimo del fuoco in Serie A3 è dunque ufficialmente in programma per domenica 26 ottobre, contro la neopromossa Galatone. A seguire, la squadra vivrà un’altra data emblematica: il debutto al PalaCalafiore di fronte al proprio pubblico, in calendario per domenica 2 novembre, contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte.