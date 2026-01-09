Domotek Volley, Presta: ‘Questo ambiente merita qualcosa di grande’

La Coppa Italia bussa alle porte della Domotek Volley, pronta per la grande sfida di sabato alle 20 contro Campobasso. Tra i protagonisti della squadra, il centrale Luca Presta, atleta fuori-categoria, si presenta alla sfida con la giusta concentrazione e un grande affetto per la città che lo ospita.

“Mah, sicuramente siamo tutti pronti a dare battaglia“, esordisce Presta. “Sarà una buona partita e noi, giorno dopo giorno, cerchiamo di affrontare al meglio la settimana per arrivare pronti“.

Presta, uno dei giocatori con maggiore esperienza del gruppo, spiega la filosofia che guida il cammino della Domotek: “Qui si ragiona palla dopo palla, neanche set dopo set. È un cammino lungo, dove dobbiamo performare sempre e ogni sfida è una vera battaglia. La classifica ingolosisce, ma noi abbiamo i nostri obiettivi, di squadra e individuali. Veniamo qui ogni giorno per lavorare e dare il meglio: è l’unico modo per raggiungerli“.

Il legame con la città e la regione(l’atleta è nativo di Belvedere Marittimo) è un motore importante per il centrale. “Io sto super bene qua. Non nego che sento mia questa città, anche perché vengo da questa terra. Per questo ho voglia di dimostrare il mio valore umano, ma anche quello tecnico pallavolistico“. Un legame che va oltre il campo, vista anche la sua esperienza nel settore giovanile: “Allenare un gruppo del settore giovanile qui è per me un orgoglio, per cercare di portare più gente possibile vicino a questo sport“.

L’atmosfera unica che si respira al palazzetto è un altro punto di forza su cui Presta conta. “Quello che penso – e non sono frasi fatte – è che questo ambiente merita qualcosa di grande, merita qualcosa di più. Noi siamo qui per cercare di dare qualcosa in più, giorno dopo giorno, con umiltà e lavorando“.

L’appuntamento di sabato è dunque una tappa importante. E l’invito di Luca Presta al pubblico è doppio e accorato: “L’invito è quello di riempire il palazzetto sabato, di portare più gente possibile, famiglie. Voi dovete essere il giocatore in più per noi“.

Un chiaro segnale di come la squadra voglia radicarsi nel tessuto giovane e vivace della città, trasformando ogni partita in un evento da vivere insieme. L’appuntamento è per sabato alle 20.