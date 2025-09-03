Domotek Volley: primo raduno ufficiale per la compagine reggina

Mister Polimeni e il DG Martino hanno illustrato alla squadra il percorso motivazionale intrapreso e le scelte tecniche operate durante il mercato

Si è tenuto presso il ristorante “La Corte”, il primo raduno ufficiale della Domotek Volley Reggio Calabria per la stagione sportiva 2025/2026.

Un incontro che ha visto la partecipazione della Società, dello staff tecnico e di tutto il roster, riuniti per dare simbolicamente il via a un nuovo anno carico di ambizioni e voglia di vincere.

Nel corso della serata, il mister Antonio Polimeni e il Direttore Generale Marco Tullio Martino hanno illustrato alla squadra il percorso motivazionale intrapreso, le scelte tecniche operate durante il mercato estivo e la forte determinazione a raggiungere traguardi importanti, con l’obiettivo di incentivare e appassionare ancor di più la piazza reggina.

L’obiettivo dichiarato è volare alto, coinvolgendo il pubblico sin dal primo appuntamento aperto al pubblico: la presentazione ufficiale del club, in programma per domenica 7 settembre 2025. L’evento, prima chiamata alle armi per una città che ha dimostrato amore ed attaccamento per il volley, si svolgerà nello splendido scenario dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, in occasione del “Mediterranean Wellness”, offrendo una cornice d’eccezione per l’esordio pubblico della squadra.

Grande entusiasmo è stato espresso anche per la nascita del nuovo progetto di Serie C Femminile, che andrà ad affiancarsi all’avventura maschile nel corrispettivo campionato di Serie C, segnando un momento di crescita storica e di radicamento sul territorio per la società.

Il management ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli sponsor e i partner, linfa vitale per un progetto che si conferma sempre più attivo e ambizioso.

Tutto è ora pronto per l’inizio della preparazione atletica, che darà il via al percorso precampionato. Le date relative agli impegni sportivi saranno comunicate prossimamente.

La serata si è conclusa in un clima di grande armonia e condivisi buoni propositi, preludio di una stagione tutta da scoprire e da vivere insieme.