Concentrazione ed esplosività, la partenza Domotek Volley Reggio Calabria è col botto

Concentrati dal primo scambio della stagione di Serie B Nazionale e in tre set: 25-13, 25-17, 25-15 la Domotek Volley Reggio Calabria ha messo le mani sull’esordio in campionato. Trasferta vincente a Bisignano con un ampio 3-0 che toglie margini di manovra a qualsiasi interpretazione rispetto al reale valore della squadra allenata da coach Antonio Polimeni. Già ben affiatati e forti di un amalgama, emotivo e tecnico, che lascia presagire un andamento del torneo all’insegna del colore verde speranza, i ragazzi Domotek hanno dimostrato una concentrazione feroce sin dalle battute iniziali, a testimonianza della qualità prodotta nelle settimane di preparazione.

Movimenti e meccanismi di gioco in cui i giocatori si sono mossi con disinvoltura, rimanendo costantemente aggrappati a quella grinta risoluta che è il loro marchio di fabbrica e così per la Volley Bisignano 1983 la scalata per tenere il passo dei reggini è stata insormontabile. Un muro efficace, una organizzazione offensiva efficiente e le aspettative che aleggiano leggiadre sulla Domotek Volley si sono subito materializzate in una tranquillità di gruppo tale da non mettere mai o in discussione il risultato.

Nessuno dei protagonisti ha pagato lo scotto del debutto in una maiuscola prova di squadra in cui tutti hanno reso al meglio, da Domenico Laganà (14 punti), chirurgicamente dominante, a Omar El Moudden (9 punti), intensamente esplosivo, da Gianluca Schipilliti (9 punti), martello penetrante nella difesa avversaria alla brillante distribuzione del pallone da parte di Maurizio Schifilliti (3 punti). Chiunque sia stato chiamato in causa da Polimeni, ingegnoso nella gestione del match, ha dimostrato di essere entrato in clima campionato dalla porta giusta facendo andare a pieno regime il cantiere Domotek Volley. Un team, quello costruito con intuito e cura, dallo stesso mister, dal direttore generale Marco Tullio Martino e dal team manager Ascenzio Corso, che coltiva una palpabile voglia di vincere e, per dare sostanza a questo desiderio, ha assunto, pronti via, una identità caratteriale forgiata con gli strumenti della tenacia e dell’armonia: possederli e saperli maneggiare sono peculiarità di chi vuole occupare posizioni di vertice da qui alla fine.