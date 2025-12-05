Domotek Volley, Rigirozzo: ‘La vittoria con Napoli è punto di partenza’

"Sono contento che lo staff, soprattutto, e i miei compagni mi stiano dando fiducia e spero di poterla ripagare"

Un sorriso soddisfatto, ma con i piedi ben piantati a terra. Simone Rigirozzo, il giovane centrale della Domotek Volley, ha vissuto da protagonista la chiara vittoria interna contro Napoli, un successo (3-0) che dà nuova carica al gruppo amaranto. A pochi giorni dal match contro Terni, in programma in Umbria, l’atleta fa il punto.

“Ci voleva questo riscatto“, esordisce Rigirozzo, parlando della gara contro i partenopei. “Una sfida che porta allegria fra il gruppo, ma anche motivo per dare di più e andare avanti seguendo questa strada. Stiamo lavorando bene, è questo quello che ci serve. Pian piano si vedono questi risultati, frutto anche del duro allenamento con il Mister Antonio Polimeni”.

La sua prestazione personale è stata un tassello importante nella riuscita della squadra. Il suo percorso di crescita, in una stagione che lo ha visto guadagnarsi rapidamente spazio, procede spedito. “È un percorso di crescita molto positivo perché non era facile arrivare, dopo così poco tempo, a giocare fra i titolari“, spiega Simone. “Sono anche fiero di quello che sto facendo perché ci metto passione, determinazione, ed è quello che serve durante l’allenamento e durante il campionato stesso“.

Nonostante il punteggio netto, la partita non è stata una passeggiata. Rigirozzo sa riconoscere il valore dell’avversario: “Napoli è un avversario che non ha mai mollato, infatti faccio i complimenti a loro. Ci hanno messo in difficoltà, ma come sempre siamo riusciti a gestire bene queste difficoltà e ad andare avanti in maniera positiva“.

Quando, pochi mesi fa, ha firmato il contratto che lo legava alla Domotek, difficilmente avrebbe immaginato un impatto così immediato in Serie A3. “Beh, no, decisamente no“, confessa con genuinità. “Se l’avessi detto a me stesso quattro mesi fa, non ci avrei creduto. Sono contento che lo staff, soprattutto, e i miei compagni mi stiano dando fiducia e spero di poterla ripagare“.

Ora l’obiettivo è mantenere la concentrazione e trasferire la stessa grinta mostrata a Napoli nel difficile impegno di Terni. “La soddisfazione si costruisce un passo alla volta, con la giusta consapevolezza“, conclude il giovane pallavolista, pronto a mettersi di nuovo in gioco per continuare questa avventura iniziata sotto i migliori auspici.