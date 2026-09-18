La Domotek Volley al primo giorno di scuola: abbraccio agli studenti del Liceo Scientifico ‘Leonardo da Vinci’

Un legame sempre più stretto con il territorio e le giovani generazioni. La Domotek Volley, massima espressione del volley cittadino, ha dato il via a un ricco programma di iniziative che la vedrà protagonista negli istituti scolastici di tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria. In occasione dell’avvio delle attività, la società ha voluto rivolgere un caloroso augurio per un sereno e proficuo primo giorno a tutti i tesserati amaranto e di un ricco settore giovanile in espansione, sottolineando l’importanza dei valori sportivi ed educativi dentro e fuori dal campo.

La prima tappa di questo tour scolastico si è svolta presso lo storico Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria accolti dal Dirigente Scolastico, la Dottoressa Borrello. Una delegazione della prima squadra ha incontrato gli studenti in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. All’incontro hanno preso parte i confermati Luca Presta e Saverio De Santis, veri e propri punti di riferimento del gruppo, insieme ai nuovi innesti Bragatto, Asteriti e Favretto, pronti a difendere i colori della città nella nuova stagione in Serie A2. I giocatori, accompagnati dal Direttore Sportivo, Cesare Pellegrino, gloria azzurra del volley, alla presenza dell’Assessore allo sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, hanno interagito a lungo con ragazzi e docenti, raccontando le emozioni della pallavolo ad alti livelli, l’importanza del lavoro di squadra e presentando i programmi sportivi e le ambizioni del club per il prossimo campionato.

Quello con il Liceo “Da Vinci” è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che coinvolgeranno le scuole reggine nei prossimi mesi. Nel frattempo, l’attenzione della squadra resta concentrata sulla preparazione atletica, in attesa del primo allenamento congiunto stagionale previsti per il 21 settembre a Furci Siculo, dove la Domotek Volley affronterà in test match la formazione del Modica