Domotek Volley, Zappoli: ‘Con Lecce una delle sfide più belle dell’anno’

Dopo una delle partite più intense e significative della stagione, Enrico Zappoli, pallavolista della Domotek Volley Reggio Calabria, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla recente vittoria e sulle prossime sfide che attendono la squadra.

Zappoli ha sottolineato l’importanza del sacrificio, della determinazione e dello spirito di squadra che hanno portato alla vittoria.

“Questa settimana si arriva da una delle sfide più belle dell’anno, forse la più bella“, ha esordito Zappoli. “È stata una gara di tantissimo sacrificio, impegno e voglia di vincere. Ci abbiamo messo l’anima. Sì, c’è da dire che è stata una gara veramente difficile. Ci hanno messo veramente sotto i primi due set. Anche il terzo, se non mi ricordo male, eravamo sotto di qualche punto all’inizio, ma siamo riusciti a recuperare.

Poi c’è stata una svolta e alla fine quello che conta è la vittoria, a prescindere da come è andata la partita: 3-2, 3-0, 3-1… quello che importa anche perchè siamo nei play-off”.

Zappoli ha poi ricordato come i play-off siano una fase completamente diversa della stagione, dove ogni dettaglio fa la differenza. “Bisogna dare il 1000 per 1000. L’ho vissuto in precedenza, questa cosa di fare fatica a passare, principalmente il primo turno. Fai una fatica enorme, magari per la pressione. Siamo arrivati secondi, abbiamo vinto entrambe le partite in casa e fuori contro di loro, quindi forse siamo entrati un po’ più rilassati, pensando che si poteva vincere tranquillamente. Invece, abbiamo visto che non è così“.

Il brasiliano ha anche lodato lo spirito di squadra e la capacità di reagire alle difficoltà. “Questa squadra ha mille vite. Si è fatto male Esposito, il palleggiatore, e chi entra in campo dà sempre il massimo. Anche Saverio De Santis, se ci pensiamo, è out. Io, dall’8 gennaio, non giocavo una partita. Sono entrato in qualche altra partita, ma non avevo giocato così tanto. È stato bello, perché tutti quelli che entrano dalla panchina sono pronti a dare il loro contributo“.

Ora, la Domotek Volley si prepara ad affrontare una nuova, durissima sfida: la trasferta a Lecce. “Sarà veramente difficile, come è stato qui da noi. Qui c’è stato il nostro pubblico che ha dato una grossa mano, e lì sicuramente il loro pubblico gli darà una grossa mano. Dobbiamo partire a 1000 e, se saremo in difficoltà come siamo stati qui, sappiamo che possiamo fare qualcosa per cambiare la partita“.

Concludendo, Zappoli ha ribadito l’importanza di mantenere la concentrazione e l’atteggiamento giusto: “Ogni punto conta, ogni azione può fare la differenza. Dobbiamo essere pronti a dare tutto, come abbiamo fatto finora. La strada è ancora lunga, ma abbiamo dimostrato di avere le qualità per lottare fino alla fine“.

La Domotek Volley Reggio Calabria si appresta dunque ad affrontare la prossima sfida con il morale alto e la consapevolezza di poter contare su una squadra unita e determinata. Appuntamento a Lecce per un’altra emozionante partita.