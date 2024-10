GOM di Reggio, nuova donazione di DPI per Terapia Intensiva, PS e Radioterapia – FOTO

I reggini non rimangono fermi a guardare

Nella giornata di ieri, sono state consegnate a tutto il personale sanitario dei reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Radioterapia del GOM di Reggio Calabria le ultime visiere protettive.

Questi importanti dispositivi di protezione individuale donati con la collaborazione di Natino Vergine, risultano indispensabili per la tutela del personale medico contro la lotta al virus.

I reggini, in un lavoro di sinergia con le migliori forze e intelligenze della nostra Terra, non rimangono fermi a guardare.

Mentre ringraziano coloro che sono in prima linea: medici, operatori sanitari, forze di polizia e carabinieri, volontari e parrocchie, offrono segni concreti che evidenziano il gran cuore della nostra amata Calabria anche all’estero. In Albania, tramite il già Ambasciatore Zef Bushati, e per il povero Paese del Benin, la Calabria sarà protagonista a livello internazionale con attività umanitarie e diplomatiche.

Il SIULP-Sindacato della Polizia di Stato, l’Istituto Nazionale Azzurro, la ferramenta del Sig. Natino Vergine, la Fondazione Papa Clemente Albani ed il Vicepresidente della Regione Calabria On. Irto Nicola insieme affinché l’unione faccia la forza, soprattutto in questo drammatico momento in cui Solidarietà è la parola d’ordine mondiale.