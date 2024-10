Coronavirus a Reggio, Falcomatà: ‘Un buon motivo per uscire di casa? Donare il sangue’

"Mai come in questo momento i nostri malati ne hanno bisogno. Fatelo anche voi, io l’ho appena fatto". L'appello del sindaco ai reggini

Avis e Adspem Reggio Calabria si appellano da giorni al buon senso dei cittadini. Un’altra delle gravi conseguenze del Covid-19 è proprio il drastico calo delle donazioni di sangue.

A far da padrona è la paura, ma i medici hanno più volte rassicurato gli italiani: “Donare non è un rischio”. È cosi che l’intero Stivale si è mobilitato per tornare alla buona pratica della donazione del sangue. A Reggio Calabria, a dare il buon esempio è il primo cittadino che, qualche minuto fa, ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook.

“Un buon motivo per uscire di casa è donare il sangue. Mai come in questo momento i nostri malati ne hanno bisogno. Fatelo anche voi, io l’ho appena fatto”.

Il sindaco Falcomatà ha ricordato che donare il sangue rientra tra le motivazioni per cui è possibile uscire di casa. Un motivo in più per fare del bene a noi stessi e, soprattutto agli altri.